Калуга, , 16:44 — REGNUM Школьница Валентина Горохова из Думиничского района с исследованием «Родники окрестностей села Чернышено» об источниках «Часовня» и «Горохов» и местных легендах стала победителем областного творческого конкурса «Родники калужского края». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Родник.1 Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Лауреатами конкурса также были признаны семь участников. В их числе — администрация села Высокиничи Жуковского района. Коллективная работа которой была посвящена шести родникам муниципального образования.

В конкурсе приняли участие 32 работы из Калуги, Боровского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского, Кировского, Козельского, Малоярославецкого, Перемышльского, Ферзиковского и Хвастовичского районов. Самые интересные факты, о которых рассказали конкурсанты, будут размещены на официальных страницах профильного министерства. Всем участникам состязания будут вручены дипломы, а победителям и призерам — подарки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области создадут интерактивную карту родников