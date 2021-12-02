Липецк, 2 декабря, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Власти Липецкой области по инициативе главы региона Игоря Артамонова прорабатывают механизм решения ситуации с деньгами, которые оказались замороженными на транспортных картах старого образца. Как сообщает ИА REGNUM, будет рассмотрена возможность использования этих электронных проездных, пока на карте не останется средств.

Липецкаяобласть.рф Транспортная карта Липецкой области

С учётом полученного ответа от Банка России Артамонов предложил запустить систему во второй половине декабря. Указанный срок обусловлен необходимостью соблюдения юридических процедур, внесения изменений в законодательные акты и выделения дополнительных денежных средств из бюджета.

Инициатива Игоря Артамонова будет рассмотрена на сессии регионального парламента. Если предложение получит поддержку, то к оплате будут приниматься все карты, включая общегражданские (фиолетового цвета), в обычном порядке. Средства за проезд будут списываться по установленным тарифам. Учитывая объём денежных средств на картах, планируется продолжить работу системы и в начале 2022 года. Пополнение устаревших карт будет невозможно.

В связи с тем, что АО «Объединённый резервный банк» лишён лицензии и не может перечислять деньги перевозчикам, рассматривается возможность осуществления компенсации соответствующих недополученных от жителей средств за оплату проезда. Предлагается выделить на эти цели 103,5 млн рублей из областного бюджета.