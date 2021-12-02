Бухарест, 2 декабря, 2021, 14:32 — ИА Регнум. По меньшей мере 10 человек, включая семерых детей, получили ранения в результате масштабного ДТП трассе международного значения Е85 в уезде Бакэу на северо-востоке Румынии. Об этом 2 декабря сообщило Румынское телевидение.

(сс)apoltix Полиция Болгарии

По предварительным данным, авария произошла около 10:30 по местному времени (11:30 мск) на оживленном участке трассы у населенного пункта Николае Бэлческу, когда водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, на высокой скорости врезался в школьный автобус. На момент инцидента в автобусе находились 16 человек — трое взрослых и 13 детей.

Виновник ДТП не пострадал.

Все раненые были направлены в местную больницу. Их состояние оценивается как стабильное. Пот факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, ведется следствие.