Вашингтон, , 15:06 — REGNUM Американский исполнитель Шон Мендес представил свой новый трек под названием it’ll be okay («всё будет хорошо»). О выходе композиции музыкант сообщил 2 декабря в личном Instagram-аккаунте.

Камила Кабелло и Шон Мендес Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/tv/CW9amtRI0cL/

Песня доступна для прослушивания на цифровых площадках со 2 декабря 2021 года. Пользователи Сети считают, что Мендес посвятил трек расставанию со своей бывшей возлюбленной, певицей Камилой Кабелло.

«На самом деле ты не в порядке», — пишет _taaan.t.

«Песня года о расставании», — прокомменировал aaishabadlani.

«Теперь мне кажется, что разрыв был спланирован для того, чтобы Шон написал песню о разбитом сердце / любви, чтобы сделать её хитом. Эх, музыкальная индустрия», — поделился _iamsheldon.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2021 года Камила Кабелло и Шон Мендес расстались спустя два года отношений. Пара познакомилась в 2014 году, однако сблизилась во время подготовки к записи совместного трека Senorita.

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