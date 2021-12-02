Москва, 2 декабря, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Законопроект о праве пострадавших при чрезвычайных ситуациях на кредитные каникулы внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Натальей Костенко, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Поправками допускаются изменения условий кредитных договоров (в том числе ипотечных), договоров займа, которые заключены с заемщиком — физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности в случае если заемщик-гражданин, является пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

Для изменения условий кредитования заемщик должен будет предоставить кредитору документы, подтверждающие его проживание по месту регистрации на момент возникновения чрезвычайной ситуации, а также о документы о включении заемщика в список пострадавших от чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

Также законопроектом, предлагается внести изменения, согласно которым бюро кредитных историй и кредиторы не будут учитывать изменение условий кредитования по заявлению заемщика, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю заемщика.

Принятие законопроекта позволит снизить долговую нагрузку гражданам по кредитным, в том числе ипотечным обязательствам на покупку жилья, утраченного в результате наводнений и иных стихийных бедствий, отмечают авторы.

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