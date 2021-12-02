Лондон, 2 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Многомилионную компенсацию от врача, курировавшего беременность ее матери, отсудила девушка из Великобритании. Об этом 2 декабря сообщает The Telegraph.

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Отмечается, что проживающая в городе Скегнесс Эви Тумбс появилась на свет с дефектом развития «расщепление позвоночника» (Spina bifida), которое может стать причиной паралича ног и недержания.

В иске потерпевшей утверждается, что медик не прописал матери пострадавшей прием фолиевой кислоты до первого триместра беременности и во время него, а также не предупредил женщину о возможных последствиях для здоровья ее будущего ребенка и в таком случае она могла бы прервать эту беременность.

В то же время, указывается, что сама истица назвала факт своего рождения «ошибкой», которая была спровоцирована халатностью врача. При этом уточняется, что этот случай позволил создать судебный прецедент, позволяющий привлекать медиков к ответственности при их халатном отношении к своим пациенткам во время консультаций по зачатию ребенка.