Стокгольм, 2 декабря, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон по-прежнему доверяет министру Швеции по вопросам климата и окружающей среды Аннике Страндхелл, но хочет, чтобы та срочно пересмотрела порядок ведения своих личных финансов на фоне скандала о просроченных платежах. Об этом Андерссон заявила 1 декабря в эфире SVT.

Tage Olsin Правительство Королевства Швеция

«Я хочу, чтобы она сделала это как можно скорее, чтобы она могла сосредоточиться на своей работе», — настояла Андерссон.

Напомним, что ранее шведские СМИ выяснили, что Страндхелл не выплатила девять долгов, которые были переданы в службу взыскания.

«Ожидаю, что Анника Страндхелл проведет тщательный анализ своего финансового положения», — заявила премьер-министр страны.