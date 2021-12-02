Москва, 2 декабря, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В рамках Всемирной универсальной выставки в Дубае начался фестиваль Moscow Gastronomic Week. Об этом 2 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Мероприятие продлится до 9 декабря 2021 года. В рамках него планируется познакомить местных жителей и гостей Экспо-2020 с современной московской кухней. По словам вице-мэра, проект станет частью масштабной программы в ОАЭ, которая посвящена ключевым направлениям развития российской столицы — от предпринимательства и внедрения передовых технологий до культуры, туризма и гастрономии.

«Специальное меню появится в семи ресторанах Дубая. Кураторами фестиваля выступили два московских шеф-повара, чьи заведения недавно отметили в гиде Michelin. Столица России сегодня входит в число мировых гастрономических центров. В первую очередь это заслуга самих рестораторов — они предлагают интересные концепции, оригинальные и аутентичные блюда. Как современный и гостеприимный город, мы всегда открыты для обмена опытом и совместных международных проектов», — сказала Сергунина.