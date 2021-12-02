Стокгольм, , 14:38 — REGNUM Конфликт на Украине занимает важное место в повестке дня, когда 57 стран-участниц ОБСЕ соберутся 2 декабря в Стокгольме. В эксклюзивном интервью телеканалу SVT глава шведской дипломатии Анн Линде отметила, что разговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во многом посвящены как раз этой теме.

Анн Линде (сс) World Trade Organization

«Возросшая военная активность России у границы с Украиной в последние недели вызвала обеспокоенность как в Киеве, так в странах-участницах НАТО», — пишут шведские журналисты.

Уже 1 декабря прошел неформальный ужин с участием Лаврова и Блинкена.

«Атмосфера была и серьезной, и напряженной одновременно. Между Блинкеном и Лавровым было довольно много обменов мнениями, особенно об Украине, и они критиковали друг друга. Но это хорошо, что они разговаривают лицом к лицу и могут высказывать свою критику», — заявила глава МИД Швеции Анн Линде.