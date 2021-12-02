Москва, 2 декабря, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Если японская Iida Group купит 75% дальневосточного холдинга RFP Group, это будет позитивным событием не только для самой компании, но и для развития всего дальневосточного лесопромышленного комплекса, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Калачев.

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«Появление заинтересованного в развитии компании иностранного партнера открывает зарубежные рынки уже не для экспорта сырья, а для готовой качественной продукции.

В результате сделки RFP Group сможет поправить финансовое положение, которое далеко от устойчивого.

Чистый долг RFP Group составляет 10 EBITDA (годовая прибыль до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов), при том, что критическим для устойчивости компании считается, когда этот показатель уже превышает 3.

Вместо возможного банкротства компании регион получит финансово устойчивого налогоплательщика, инвестиции в производственные активы, сохранение и расширение рабочих мест.

Имея дело именно с японскими партнерами, можно меньше опасаться бездумной вырубки лесных массивов и вывоза необработанной древесины.

Деятельность RFP Group и без того в основном была ориентирована на экспорт, а условием этой сделки являются инвестиции именно в развитие переработки древесины на российской территории.

Кроме того, с 1 января в России действует запрет на вывоз необработанного леса и ограничительные экспортные пошлины на вывоз грубо обработанных влажных пиломатериалов.

Ну и, наконец, блокирующий пакет акций в размере 25% останется у российской стороны», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ одобрило продажу 75% крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group японской компании Iida Group Holdings.

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