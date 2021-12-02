Игорь Артамонов проверил ход строительства спорткомплекса в Липецке
Липецк, 2 декабря, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Глава Липецкой области Игорь Артамонов 1 декабря посетил площадку строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает ИА REGNUM. Комплекс возводят в Липецке на улице Титова в рамках национального проекта «Демография».
Глава области обсудил с подрядчиком темпы работ. Сейчас на объекте ежедневно трудятся около 40 рабочих. Частично завершили благоустройство территории, обустроили парковочные места, в том числе для инвалидов. Фасад обшили панелями светлых и гранитных оттенков. Строительный материал состоит из нескольких слоев и позволит защитить комплекс от теплопотерь. В здании полностью выполнена черновая отделка, смонтирована система отопления, завершается сборка теплового узла и монтаж инженерных сетей. В течение недели планируют приступить к чистовой отделке помещения.
В здании оборудуют многофункциональный спортивный зал, бассейн, кабинет врача, раздевалки, административные и служебные помещения. Есть предложения открыть здесь зал для занятий единоборствами.
Рядом с новым ФОКом расположен спорткомплекс, где базируется областная комплексная школа олимпийского резерва, есть залы для бокса, дзюдо, волейбола, а также центр для восстановления спортсменов. Глава региона поручил руководителю областного управления физической культуры и спорта проанализировать перспективы развития спортивной инфраструктуры на прилегающей к ФОКу территории и проработать возможность создания здесь своего рода спортивного кластера.