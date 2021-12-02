Стокгольм, 2 декабря, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Стабильные предсказуемые отношения входят в интересы и России, и Соединённых Штатов, заявил 2 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM Сша Россия

«Я считаю важным, что у нас есть возможность поговорить прямо и честно особенно в текущий критически важный момент», — сказал Блинкен во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Стокгольме.

Он добавил, что президент США Джо Байден во время встречи с главой России Владимиром Путиным в Женеве заявлял российском лидеру о том, что для Вашингтона важны стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 декабря после встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Риге заявил государственный секретарь СШАЭнтони Блинкен заявил, что Россия, в случае если решиться на агрессию в отношении Украины, получит более решительный ответ, чем это было ранее.

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