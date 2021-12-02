Стокгольм, 2 декабря, 2021, 14:26 — ИА Регнум. «Либералы» по-прежнему остаются значительно ниже четырехпроцентного проходного барьера в риксдаг. Сейчас рейтинг партии оценивается в 2,5 процента. Об этом 2 декабря сообщила новостная служба SVT Nyheter со ссылкой на результаты опроса Статистического управления Швеции.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Если бы парламентские выборы в Швеции состоялись сегодня, за «Либералов» проголосовали бы 2,5% избирателей. Однако не только «Либералы» рискуют покинуть парламент, поскольку поддержка «Зеленых» также снижается и находится на уровне в 3,9%.

Рейтинг «Социал-демократом» немного подрос и, согласно опросу, партия набирает 29,1% голосов. За «Умеренных» готовы проголосовать 22,7%, за «Шведских демократов» — 18,6%. «Левые» набирают 9,2% и опережают «Центристов», которые получают (8,4%).

В опросе, проводимом с 28 октября по 25 декабря, приняли участие 4 319 граждан Швеции, обладающих правом голоса.