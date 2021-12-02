Владикавказ, 2 декабря, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Северной Осетии не планируется возобновление работы сгоревшего завода «Электроцинк» На месте предприятия через несколько лет будет создано другое производство. Об этом сообщил 1 декабря глава республики Сергей Меняйло в ходе состоявшейся «прямой линии» с жителями региона.

15.mchs.gov.ru Пожар на заводе «Электроцинк»

По его словам, сначала с территории завода вывезут весь оставшийся клинкер, после чего она перейдет в собственность РСО-Алании. После рекультивации на этом месте будет инвестиционная площадка.

«В течение трех лет Уральская горно-металлургическая компания вывезет клинкер с территории бывшего завода, рекультивирует землю и передаст ее в собственность республики. После этого территория станет инвестиционной площадкой, заинтересованность в ней уже проявил «Ростех». То, что там не будет переработки руды и все остальное, — это факт», — цитирует Меняйло портал «15-й Регион».

Напомним, завод «Электроцинк» загорелся в ночь на 21 октября 2018 года. В результате пожара полностью сгорел один из основных цехов производства — электролитный. Работа завода была остановлена. До этого ЧП жители республики неоднократно обращались к властям РСО-Алании и России с просьбой закрыть вредное производство.

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