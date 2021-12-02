Липецк, 2 декабря, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Итоги регионального проекта «Будущее моего района» подвел 1 декабря вместе со студентами липецких вузов глава Липецкой области Игорь Артамонов, сообщает ИА REGNUM. Открывая встречу, он отметил, что для успешной реализации задач по качественному развитию Липецкой области необходимы конструктивные идеи и целеустремленные люди.

Липецкаяобласть.рф В Липецкой области подвели итоги проекта «Будущее моего района»

«Убежден, что липецкая молодежь сумеет в полной мере проявить свои умения и таланты в этом направлении», — сказал Игорь Артамонов.

В рамках проекта «Будущее моего района», стартовавшего в 2020 году, активным студентам профильных специальностей в рабочих группах предложили изучить действующие стратегии социально-экономического развития в ряде муниципалитетов, провести «полевые» обсуждения с участием жителей, представителей бизнеса и общественных организаций. На встрече подчеркивалось, что участники проекта на практике познакомились с механизмами госуправления, представили предложения в план мероприятий социально-экономического развития районов для повышения качества жизни людей и получили навыки работы в команде. Еще одна из задач проекта — вырастить смену управленцев, которые к окончанию вуза уже могут проявить себя и получить «живой» опыт.

Обсуждая результаты, Игорь Артамонов подчеркнул, что все участники проекта «Будущее моего района» провели большую исследовательскую и практическую работу в разных сферах и направлениях.

«Сегодня мы формируем стратегию развития Липецкой области до 2030 года, одним из важнейших разделов которой является взаимодействие с молодежью и ее привлечение к решению актуальных задач, стоящих перед регионом. Мы стремимся, чтобы юноши и девушки принимали активное участие в создании стратегии развития области, а также чтобы в регионе было комфортно жить людям всех возрастов», — добавил Игорь Артамонов.

Всего в проекте приняли участие 270 студентов и их педагоги из ЛГТУ, ЕГУ, ЛГПУ и Липецкого филиала РАНХиГС при президенте РФ, предложившие разработки для применения в 18 районах области. Все они получили высокую оценку руководства муниципалитетов. Лучшие проекты отметил Игорь Артамонов. Кроме того, благодарственными письмами награждены самые активные участники — студенты и представители вузов.