Стокгольм, 2 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Дальнейшее продвижение Североатлантического альянса на восток будет затрагивать коренные интересы безопасности России, заявил 2 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы, как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, не хотим никаких конфликтов, — отметил дипломат. Но если наши партнеры из НАТО заявляют, что никто не имеет право диктовать любой стране, желающей вступить в альянс, может она это сделать или нет, то мы приводим положение международного права о том, что каждое государство вправе выбирать способы обеспечения своих законных интересов в области безопасности».

Лавров добавил, что «дальнейшее продвижение НАТО на восток однозначно будет затрагивать коренные интересы нашей безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что под прикрытием учений НАТО в Черном море Киев пытается добиться силового решения своих проблем, однако этим может только «сотворить еще одну беду» для Украины и всей Европы.

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