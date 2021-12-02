Минск, 2 декабря, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Суть общего цивилизационного пространства Белоруссии и России, в котором также должна находиться и Украина, заключается в том, что «мы никого не угнетали, не угнетаем и не собираемся угнетать, в отличие от них». Об этом 2 декабря на встрече с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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«Наши отношения — Белоруссии и России — наконец-то развиваются открыто, принципиально, честно», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Читайте новости сюжета: Российско-белорусский кризис Лукашенко отметил, что в белорусско-российских отношениях сейчас «не чувствуется каких-то подспудных течений» и констатировал: «Мы очень рады этому. Говорят, что что-то извне на нас повлияло. Но на нас извне всегда чего-то влияет, на кого-то мы влияем. Дело не в этом. Суть состоит в том, что мы понимаем, что в этом мире надо сохранить ту цивилизацию, которая существовала издревле и существует сегодня на нашем общем Отечестве».

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«Если мы этого не сделаем, мы эту цивилизацию погубим. Пускай сегодня воют, кричат на Западе, что мы ставим перед собой такие цели, но это так», — добавил Лукашенко.

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