Москва, 2 декабря, 2021, 14:21 — ИА Регнум. США заинтересованы в высоких ценах на газ в Евросоюзе. Об этом 2 декабря заявил член центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» Николай Стариков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Nord-stream2.com «Северный поток — 2»

Что касается обвинений России в росте цен на голубое топливо, то это не более чем ширма. В конечном итоге США заинтересованы в повышении стоимости газа на территории стран Евросоюза, чтобы сделать этот рынок подконтрольным себе.

«Запад обвиняет Россию в энергетическом кризисе, поднятии цен. Но если вы так считаете, то скорее сертифицируйте «Северный поток — 2», привезите свой сжиженный газ. Не привозят. Почему? Потому что заинтересованы в высоких ценах на газ, чтобы потом продавать свой газ, чтобы европейская промышленность пользовалась дорогими энергоресурсами, потихонечку банкротилась, была не столь конкурентоспособна, а Европа — зависима от США», — сказал Стариков.