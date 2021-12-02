Москва, 2 декабря, 2021, 14:11 — ИА Регнум. До конца нынешнего года может состоятся встреча президента России Владимира Путина с его коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Такую возможность в беседе с журналистами 2 декабря не исключил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«До конца года возможна», — сказал он в ответ на вопрос о том, может ли до конца декабря пройти встреча лидеров России и Белоруссии.

Также представитель Кремля отметил, говоря о размещении нового российского военного объекта на Курилах, что Россия может размещать на своей территории какие угодно объекты и в тех регионах, где она считает это необходимым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России есть политическая воля на продолжение диалога с Японией по поиску путей урегулирования проблемы с заключением мирного договора.