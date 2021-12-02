Москва, 2 декабря, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Исполнительный директор организации «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский подал иск в суд против рэпера Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн). Об этом 2 декабря пишет Life.

Скриншот с YouTube Джиган

По словам Оболонского, причиной иска стало поведение рэпера в социальных сетях. «Адвокаты работают, и там несколько статей: это и унижение достоинства, несоответствующее поведение в Сети. И отдельная тема — пропаганда гомосексуализма», — говорит он. Представители Оболонского требуют в качестве меры наказания оштрафовать артиста на 1 млн рублей.

Ранее пользователи Сети критиковали Джигана за высказывания в прямых эфирах. На видео рэпер не раз называл свою пятимиллионную аудиторию «петушками».