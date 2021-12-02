Москва, 2 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В 2021 году на расселение аварийного и ветхого жилья будет направлено ещё 100 млрд рублей. Об этом 2 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он отметил, что расселение ветхого жилья нередко обсуждается в ходе поездок в регионы, и некоторые субъекты ведут активную работу, которая позволит жителям скорее улучшить свои жилищные условия.

«В текущем году направим на такие цели дополнительно более 100 млрд рублей. Будет использовано несколько источников, в том числе из резервного фонда правительства», — сказал Мишустин.

Глава правительства отметил, что из этой суммы 79 млрд рублей поступит за счёт опережающего финансирования будущих лет. При этом выделенные средства позволят расселить около 2 млн кв. метров жилья.