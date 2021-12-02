Москва, 2 декабря, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Каждый человек может самостоятельно создать себе капитал, которого хватит, чтобы ежемесячно получать дивидендами сумму, необходимую для полного счастья, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый консультант Роман Романюк.

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«Для этого достаточно инвестировать всего 1000 рублей в неделю, но делать это на протяжении всей активной трудовой жизни.

На стадии накопления капитала норма систематических сбережений важнее познаний фондового рынка. Чтобы достичь этой цели нужно выполнять ряд простых правил:

1. Начните вести личный бюджет и ходите в магазины с заранее подготовленным списком. Это позволит избежать импульсивных трат. Сэкономленные деньги тут же отправляйте на брокерский счет.

2. Платите вначале себе. Как только получаете зарплату или другой систематический доход, сразу отправляйте на брокерский счет не менее 10% дохода. Так будет проще «не потратить все до копейки».

3. На брокерском счете сформируйте сбалансированный портфель из индексных ETF на разные классы активов. Например, можно включить туда ОФЗ, ETF на российские и ETF на американские акции в равных пропорциях.

4. Ежегодно ребалансируйте инвестиционный портфель. Бумаги в портфеле будут увеличиваться в стоимости разными темпами, поэтому раз в год нужно уравнивать доли в портфеле.

Если придерживаться такого простого плана накоплений (инвестировать по 1000₽ в неделю в портфель индексных ETF) на протяжении всей карьеры (~42 года), то за это время можно создать капитал в размере 66 миллионов рублей при средней норме доходности в размере 12% годовых.

А купив на эту сумму акции высококлассных компаний вы без труда сможете получать 6% годовых дивидендами, что составит порядка 330 тысяч рублей в месяц.

Так что, как видно, нет ничего сложного в том, чтобы осуществить свои мечты и жить полной и счастливой жизнью», — высказал свое мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, месячный доход, который жители России считают «достаточным для счастья», с января 2021 года увеличился на 12 тыс. рублей — до 178 тыс. рублей.

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