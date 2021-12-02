Стокгольм, 2 декабря, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Перемирие в Донбассе якобы не выполняется российской стороной, заявил 2 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Есть ряд обязательств, которые обе стороны взяли на себя по минским соглашениям. Прекращение огня не выполняется Россией, вывоз тяжелого вооружения не выполняется Россией», — сказал он на совете министров иностранных дел ОБСЕ в Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в своих контактах с США поднимает тему Минских договоренностей, так как американская сторона понимает ситуацию вокруг последних лучше Европы.

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