Таллин, 2 декабря, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Большинство сформированных по итогам прошедших в октябре муниципальных выборовЭстонииволостных и городских собраний первым делом утвердили повышение зарплат волостных старейшин и мэров городов. Об этом сообщил местный порталerr.ee со ссылкой на еженедельникMaaleht.

Maaleht.delfi.ee Зарплата в Эстонии

Отмечается, что всреднем размеры их зарплат выросли на 21%.

Как минимум в пяти самоуправленияхЭстониизарплаты руководителей увеличены на 1000 евро и больше, былитакжеповышены и зарплаты председателей волостных и городских собраний. В процентном отношении больше всего увеличилась зарплата мэра Пайде(центральная Эстония) — с 2 800 до 4 000 евро или на 43%.

Новое волостное собрание Пыхья-Сакала повысила зарплату старейшины на 1000 евро до 3800 евро в месяц.

Но были волости-исключения. Так, в волости Вормси компенсацию главе волостного собрания сократили с 64 евро до нуля, а в волости Мулги — с 1360 до 1000 евро в месяц. Между тем в волости Луунья эту компенсацию увеличили с 975 до 2636 евро.