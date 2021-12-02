Кострома, 2 декабря, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Администрация Костромы заключит соглашение о строительстве нового кладбища у деревниБудихино в Костромском районе с частным инвестором. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Eli Duke Могила

Напомним, организация ООО «ЕСМ Ритуал» предложила городу муниципально-частное партнёрство. Компания намерена вложить в благоустройство кладбища 71 миллион рублей. Деньги пойдут на установку освещения, ограждения, строительство окружного проезда по периметру территории. Также частник построит на муниципальной земле мастерские по изготовлению памятников, административно-бытовое помещение, котельную и здание для проведения церемоний. Все объекты благоустройства компания обязуется передать на баланс муниципалитета.

Проект был рассмотрен в департаменте экономического развития и на региональном Совете по привлечению инвестиций, ему дали положительную оценку.

«Реализацию инвестиционного проекта ООО «ЕСМ Ритуал» предполагает осуществить за счет заемных средств, возврат которых будет обеспечен за счет доходов, получаемых от реализации товаров, услуг, осуществляемых в рамках реализации проекта» , — пояснили в департаменте экономического развития.

Другими словами, вернуть 71 миллион инвестиций компания надеется исключительно за счёт оказания ритуальных услуг населению. Поделиться другими финансовыми подробностями соглашения с ИА REGNUM профильный департамент отказался, сославшись на «меморандум конфиденциальности», указанный в инвестиционном проекте. В ближайшее время проект рассмотрят на городском совете по инвестициям. На нём чиновники определят конкретные сроки благоустройства и подпишут необходимые документы.