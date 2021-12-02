В Костроме новое кладбище построит частный инвестор
Кострома, 2 декабря, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Администрация Костромы заключит соглашение о строительстве нового кладбища у деревниБудихино в Костромском районе с частным инвестором. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, организация ООО «ЕСМ Ритуал» предложила городу муниципально-частное партнёрство. Компания намерена вложить в благоустройство кладбища 71 миллион рублей. Деньги пойдут на установку освещения, ограждения, строительство окружного проезда по периметру территории. Также частник построит на муниципальной земле мастерские по изготовлению памятников, административно-бытовое помещение, котельную и здание для проведения церемоний. Все объекты благоустройства компания обязуется передать на баланс муниципалитета.
Проект был рассмотрен в департаменте экономического развития и на региональном Совете по привлечению инвестиций, ему дали положительную оценку.
Другими словами, вернуть 71 миллион инвестиций компания надеется исключительно за счёт оказания ритуальных услуг населению. Поделиться другими финансовыми подробностями соглашения с ИА REGNUM профильный департамент отказался, сославшись на «меморандум конфиденциальности», указанный в инвестиционном проекте. В ближайшее время проект рассмотрят на городском совете по инвестициям. На нём чиновники определят конкретные сроки благоустройства и подпишут необходимые документы.
Справка: потребность Костромы в захоронениях составляет порядка 3 тысяч мест. По информации Кошкина, город уже испытывает трудности с поиском могил. Запаса мест на муниципальных кладбищах хватит примерно на год. Кладбище у Будихино рассчитано на 24,7 тысячи мест. По примерным подсчётам оно способно снять напряжение в этом вопросе на ближайшие 8 лет.