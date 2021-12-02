Сеул, , 14:02 — REGNUM Представители Южной Кореи и США договорились обновить совместные планы действий в чрезвычайных ситуациях для сдерживания ядерных и ракетных угроз КНДР, сообщает KBS.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

В ходе 53-й консультативной встречи по вопросам совместной безопасности, состоявшейся 2 декабря в Сеуле, министры обороны двух стран Со Ук и Ллойд Остин согласовали новое руководство по стратегическому планированию.

Известно, что в документе регулируются совместные действия вооружённых сил в военное время. Действующее руководство устарело, поскольку КНДР усовершенствовала ядерное оружие, создала баллистические ракеты подводных лодок и гиперзвуковые ракеты.

Министры также договорились провести окончательную оценку потенциальных возможностей Сеула взять под контроль собственные вооружённые силы в военное время. Передачу контроля решено осуществить осенью 2022 года.

В совместном заявлении представители Южной Кореи и США признали важность сохранения мира и безопасности в Тайваньском проливе, согласовали численность вооружённых сил США в Южной Корее, подтвердили готовность США вернуть южнокорейской стороне часть территории американской военной базы в центре Сеула, а также договорились о сотрудничестве в сфере безопасности.

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