Томск, , 14:01 — REGNUM Жителей Томской области предупредили о непогоде — сильном ветре и гололедице.

Зима Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

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Как сообщили ИА REGNUM в региональном главке МЧС, ссылаясь на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Томской области со 2 декабря по ночь 4 декабря ожидаются местами осадки — мокрый снег и дождь. Также прогнозируются гололёдные явления.

Порывы ветра будут достигать 16−21 м/с. На дорогах гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей города Красноярска предупредили об усилении ветра.

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