Дамаск, 2 декабря, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Жители сирийской провинции Дейр-эз-Зор присоединяются к процессу всеобъемлющего национального урегулирования. Об этом сообщает корреспондент официального информационного агентства SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По его данным, с момента запуска процедуры урегулирования 14 ноября 2021 года, её прошли более 10 000 человек.

Сирийские власти предоставляют возможность амнистии лицам, находящимся в розыске, дезертирам и уклонистам от военной службы.

Ранее провинция Дейр-эз-Зор находилась под контролем боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые активно вербовали местное население в ряды группировки.