Москва, 2 декабря 2021, 13:59 — REGNUM Последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о его намерении вернуть Крым являются не чем иным, как прямой угрозой в адрес России. Об этом 2 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков добавил, что «подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать любые, все имеющиеся возможности, включая силовые, чтобы посягнуть на российский регион».
Напомним, 1 декабря в ходе ежегодного обращения к Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «возвращение» Крыма, который он назвал украинской землёй, должно стать «главной целью и философией Украины». При этом фундаментом «деоккупации» полуострова должна стать так называемая «Крымская платформа».
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Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство жителей региона проголосовали за выход из состава Украины. При этом официальный Киев до сих пор не смирился с таким решением граждан и продолжает считать Крым «аннексированным агрессором», не теряя надежды вернуть его под свою юрисдикцию.