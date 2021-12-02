Москва, , 13:59 — REGNUM Последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о его намерении вернуть Крым являются не чем иным, как прямой угрозой в адрес России. Об этом 2 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы анализируем высказывания президента Зеленского, вчерашние высказывания по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что «подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать любые, все имеющиеся возможности, включая силовые, чтобы посягнуть на российский регион».

«Именно так мы это склонны воспринимать», — констатировал пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, 1 декабря в ходе ежегодного обращения к Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «возвращение» Крыма, который он назвал украинской землёй, должно стать «главной целью и философией Украины». При этом фундаментом «деоккупации» полуострова должна стать так называемая «Крымская платформа».

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Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство жителей региона проголосовали за выход из состава Украины. При этом официальный Киев до сих пор не смирился с таким решением граждан и продолжает считать Крым «аннексированным агрессором», не теряя надежды вернуть его под свою юрисдикцию.