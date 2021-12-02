Берлин, , 18:20 — REGNUM Один из подозреваемых — офицер полиции, в то время как двое других работают в окружном управлении в Берлине. Федеральная полиция Германии заявила о срыве операции по контрабанде кокаина из Латинской Америки в ФРГ. Об этом сообщило немецкое агентство DW 2 декабря.

Три берлинских должностных лица, включая полицейского, находятся под следствием за содействие международной операции по контрабанде кокаина, объявили власти Германии. Подозреваемые, как утверждается, оказывали поддержку контрабандистам, предоставляя информацию из досье сил безопасности в обмен на вознаграждение.

«Из трех подозреваемых один человек является сотрудником полиции Берлина. Двое других работают в районном управлении. Подозреваемые делали запросы в информационных системах и изготавливали поддельные документы», — говорится в совместном заявлении берлинской полиции и столичной прокуратуры.

В отчете также сообщается, что еще пять сотрудников берлинской полиции находятся под следствием по обвинению в «препятствовании правосудию и фальсификации документов». Эти подозрения возникли во время обысков, но не имеют прямого отношения к первоначальному расследованию.