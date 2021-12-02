Вашингтон, 2 декабря, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Компания Disney избрала Сьюзен Арнольд председателем совета директоров. Об этом 2 декабря сообщает BBC.

Walt Disney

Сьюзен Арнольд сменит Боба Айгера, проработавшего на этой должности 15 лет. «Я с нетерпением жду возможности продолжить служить долгосрочным интересам акционеров Disney и тесно сотрудничать с генеральным директором Бобом Чапеком, поскольку он опирается на вековое наследие компании», — говорит Арнольд.

Добавим, что компания Disney была создана ещё в 1923 году. Это первый случай в истории медиаконгломерата, когда председателем совета директоров стала женщина.