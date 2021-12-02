Стокгольм, , 13:55 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме. Об этом 2 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграмм-канале.

США И Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Российско-американская встреча на уровне глав внешнеполитических ведомств «на полях» совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме», — написала она в своем сообщении.

Также Захарова прикрепила к своему сообщению фотографию, на которой Лавров и Блинкен запечатлены перед началом переговоров на фоне национальных флагов двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния.