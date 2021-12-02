Кызыл, 2 декабря, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Следователи в Туве по результатам проверки исчезновения 20-летней девушки возбудили уголовное дело по статье «убийство». Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Следственное управление СКР по Туве Пропавшая в Туве

По данным следствия, 16 сентября Сайханаш Чечен поехала из дома в селе Сарыг-Сеп в Кызыл искать работу.

«16 октября т.г. она находилась на цокольном этаже в доме № 23 по ул. Комсомольская гор. Кызыла («Дом художников»). С указанного времени о месте нахождения Сайханаш Чечен ничего не известно», — отметили в управлении.

Мать девушки попыталась найти дочь самостоятельно, но безуспешно, после чего обратилась к правоохранителям 24 ноября. Следствие просит всех, кто знает что-либо о судьбе пропавшей, сообщить об этом. СК гарантирует им конфиденциальность.