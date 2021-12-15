В мире продолжается очередная волна коронавируса. Новый штамм коронавируса «Омикрон» обнаруживают в разных странах. Ученые ищут ответ на вопрос, спасут ли существующие вакцины людей от тяжелого течения болезни, а власти государств размышляют над ограничительными мерами. При этом общественные движения против массовой вакцинации набирают силу, люди выходят на акции протеста против введения обязательных ковид-сертификатов. Подробности читайте в трансляции ИА REGNUM

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

13:55 02.12.2021 В Черногории в ноябре от коронавирусной инфекции умерли 203 человека, сообщил институт общественного здравоохранения. Число умерших в ноябре на 9,8 процента больше, чем в октябре, когда от ковида умерли 185 человек. Читайте подробнее:В Черногории в ноябре от ковида умерли 203 человека

13:56 02.12.2021 Ввиду тяжелой ситуации, сложившейся вокруг распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции в городе Маньчжурия, власти Китая с 3 декабря временно прекращают работу пункта пропуска «Маньчжурия» на российско-китайской границе. Об этом сказано в письме мэра города Маньчжурия Бао Е, направленном властям Забайкалья. Читайте также:Маньчжурия приостановила экспорт товаров в Россию

13:58 02.12.2021 Министерство здравоохранения Польши 2 декабря опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 27 356 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 502 человека, у 331-го из которых были сопутствующие хронические заболевания. Об этом: В Польше за сутки выявили 27356 случаев заражения SARS-CoV-2

13:58 02.12.2021 Начавшаяся в ЮАР четвертая волна пандемии, вызванная штаммом «Омикрон», представляет особую опасность для невакцинированных людей в возрасте от 50 лет, заявили 2 декабря в департаменте здравоохранения провинции Гаутенг, ставшей эпицентром распространения нового варианта коронавируса. Подробности в материале: В ЮАР рассказали об опасности «Омикрона» для непривитых людей старше 50 лет

14:09 02.12.2021 К эстонскому католическо-протестантскому Рождеству (24−26 декабря) количество госпитализированных пациентов с коронавирусом может опуститься ниже необходимых 100 единиц. Об этом заявили в Департаменте здоровья Эстони со ссылкой на собственные прогнозы. Об этом: Специалисты Эстонии: к концу года число ковид-госпитализированных снизится

14:11 02.12.2021 Депутат парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Гирчи» Яго Хвичия критически отозвал на введение в стране ковид-паспортов, которые также называют «зелёными». Заявление политик разместил в соцсети Facebook. Читайте подробнее: Депутат в Грузии выступил против «дискриминации» по ковид-паспортам

14:16 02.12.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 50 626 исследование на SARS-CoV-2 выявили 3731 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 2 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge. Об этом: В Грузии за сутки выявили более 3700 носителей коронавируса

14:20 02.12.2021 2 декабря правительство Швеции и Агентство общественного здравоохранения предупредили, что вскоре в стране могут быть введены новые ковид-ограничения. В частности, речь идет о масочном режиме и переводе сотрудников на дистанционный режим работы, передает телеканал SVT. Об этом: В Швеции предупредили о введении новых антикоронавирусных ограничений

14:21 02.12.2021 После прошедшего 19 ноября корпоратива в Гётеборге 30 сотрудников больницы Сальгренска заразились коронавирусом. В праздничном мероприятии приняли участие порядка 400 человек. Об этом 2 декабря написала местная газета Göteborgs-Posten. Подробности в материале: В шведском Гётеборге 30 медиков заразились коронавирусом после корпоратива

14:21 02.12.2021 Французский политик, ответственный министр при премьер-министре по связям с парламентом, Марк Фено заявил, что вопрос об обязательной вакцинации не закрыт, сообщает Le Parisien. Читайте также: Во Франции продолжают обсуждать вопрос об обязательной вакцинации

14:22 02.12.2021 Согласно новым подсчетам профессора математики Тома Бриттона, от 60 до 70% населения Швеции обладают иммунитетом к коронавирусу. Но для достижения коллективного иммунитета, отмечает ученый, требуется уровень не менее 80%. Об этом он заявил в интервью телеканалу SVT от 3 декабря. Читайте также: В Швеции до сих пор не выработался коллективный иммунитет — профессор

14:28 02.12.2021 В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) 2 декабря стартовала ревакцинация населения от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба минздрава ПМР. Читайте подробнее: В Приднестровье стартовала ревакцинация населения от COVID-19

14:41 02.12.2021 В Армении за последние сутки медики провели 9013 исследований на коронавирус, из которых 558 дали положительный результат. Об этом 2 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Об этом: В Армении за сутки выявили более 550 случаев заражения коронавирусом

14:49 02.12.2021 В Армении, по последним данным, зарегистрировано более 12 тыс. активных случаев заражения коронавирусом, из которых 1068 — это те, кто ранее прошёл курс вакцинации от COVID-19. Об этом 2 декабря сообщила на брифинге глава минздрава республики Анаит Аванесян. Об этом: В Армении назвали число вакцинированных среди пациентов с COVID-19

14:50 02.12.2021 Новые меры правительства Греции по профилактике распространения коронавируса объяснил министр здравоохранения Танос Плеврис на брифинге 2 декабря. Об этом: Жителей Греции призвали принять участие в тестировании на коронавирус

14:52 02.12.2021 Первый случай заражения новым штаммом коронавируса был выявлен в Греции, подтвердил министр здравоохранения Танос Плеврис во время брифинга 2 декабря. Об этом: Первый случай заражения штаммом «Омикрон» выявлен на Крите

14:53 02.12.2021 В Греции вакцины для детей в возрасте от пяти до 11 лет уже одобрены соответствующим комитетом здравоохранения. Они отличаются от вакцин против коронавируса для старших возрастных групп и не будут доступны в Греции до конца декабря, объявил министр здравоохранения Танос Плеврис на брифинге 2 декабря.

14:53 02.12.2021 Любой человек старше 60 лет, постоянно проживающий в Греции, должен получить по крайней мере первую дозу вакцины против COVID-19 до 16 января, чтобы избежать ежемесячного штрафа, заявил министр здравоохранения Танос Плеврис во время брифинга 2 декабря. Об этом: Пожилым жителям Греции объяснили правила обязательной вакцинации

14:56 02.12.2021 Суд болгарского города Лом приговорил 26-летнего местного жителя к штрафу в размере 10 тысяч левов ($6 тыс.) за нарушение действующих в стране противоэпидемических правил. Об этом 2 декабря сообщила софийская газета «Труд». Подробности в материале: Житель Болгарии приговорен к штрафу в $6 тыс. за нарушение правил карантина

15:07 02.12.2021 Представитель главной оппозиционной партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс Нассос Илиопулос обвинил премьер-министра Кирьякоса Мицотакиса в отказе смотреть в лицо реальности и игнорировании науки в борьбе с пандемией. Об этом он сказал в интервью телеканалу Kriti TV 2 декабря. Читайте также: Обязательную вакцинацию в Греции назвали «признанием неудачи»

15:07 02.12.2021 В преддверии рождественских праздников и Нового года ежедневные случаи заражения коронавирусом в Индонезии растут, сообщает Kompas. Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили 311 носителей коронавируса

15:11 02.12.2021 Эпидемиологическая ситуация в Армении в последнее время начала улучшаться. Об этом 2 декабря сообщил на заседании премьер-министр республики Никол Пашинян. Читайте подробнее: Эпидситуация в Армении начала улучшаться — Пашинян

15:12 02.12.2021 Со 2 декабря у всех въезжающих или прилетающих в Латвию из-за границы, в том числе из стран Европейского союза (ЕС), будет возможность сдать тест на коронавирус, кроме того, тестирование будет проводиться в выборочном порядке. Об этом: В Латвии ковид-тестрирование приезжих пройдет в выборочном порядке

15:17 02.12.2021 На территории Индии выявили первые два случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 2 декабря сообщил на брифинге представитель индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия Лав Агарвал. Об этом: В Индии выявили первые случаи заражения штаммом «Омикрон»

15:30 02.12.2021 Минздрав Сингапура сообщил о первых завозных случаях штамма коронавируса «Омикрон» у двух человек, которые прибыли из ЮАР — ТГ-канал «Раньше всех. Ну почти».

15:30 02.12.2021 Тесты для выявления нового штамма коронавируса «Омикрон» должны поступить в Грузию в течение декабря. Об этом 2 декабря заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе. Читайте также: Грузия может получить тесты для выявления штамма «Омикрон» в декабре

15:39 02.12.2021 Штамм коронавируса «Омикрон» обнаружили в Сингапуре, сообщает CNN Indonesia. Об этом: Штамм «Омикрон» обнаружен в Сингапуре

15:50 02.12.2021 Китай временно закрыл пункт пропуска на границе с Забайкальем из-за коронавируса.

15:54 02.12.2021 Усилия против распространения коронавируса должны быть удвоены во всём мире с появлением нового штамма «Омикрон». Об этом глава отдела экстренной помощи регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Абу Салам Гейе заявил 2 декабря в Претории. Гейе призвал «действовать быстро и решительно», чтобы активнее отслеживать, выявлять и контролировать распространение нового штамма по миру. Пока на это есть время, добавил он. Подробности в материале: ВОЗ призвала «удвоить усилия» для нераспространения штамма «Омикрон»

15:57 02.12.2021 В Азербайджане медики в течение суток 2 декабря выявили 1772 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 13 341 теста. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Читайте подробнее: В Азербайджане за сутки выявили более 1700 случаев заражения коронавирусом

15:57 02.12.2021 Новый штамм коронавируса «Омикрон» спутал планы властей России и Финляндии о возобновлении в середине декабря движения скоростного поезда «Аллегро» между Санкт-Петербургом и Хельсинки. В Финляндии выявлен первый инфицированный новым штаммом. Читайте подробнее: «Омикрон» отменил перезапуск «Аллегро» из Хельсинки в Петербург

15:58 02.12.2021 Правительство Израиля готовит очередной пакет мер по стимуляции жителей страны к вакцинации от коронавируса, сообщают «Вести Израиль» 2 декабря. Акцент в новых стимулах будет делаться на мерах против нежелающих прививаться. Подробности в материале: В Израиле обсуждают новые меры против непривитых — «12 Кешет»

16:02 02.12.2021 Второй случай заражения штаммом «Омикрон» был выявлен на территории Франции, на этот раз в Верхнем Рейне, сообщает Le Parisien. Читайте подробнее: Второй случай заражения штаммом «Омикрон» выявлен на востоке Франции

16:06 02.12.2021 В Израиле за сутки, 1 декабря, обнаружены 526 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает минздрав. Подробности в материале: В Израиле сообщили о 526 новых заражениях коронавирусом

16:11 02.12.2021 В США ужесточают требования для въезжающих. Теперь придётся показать отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 24 часа до посадки в самолёт. Всё ещё думаете, стоит ли ехать в Америку?

16:24 02.12.2021 Группа экспертов ВОЗ будет отправлена в ЮАР в связи с тем, что в этой стране возникла вспышка штамма коронавируса «Омикрон» и продолжается рост числа заболевших COVID-19, сообщает 2 декабря Reuters. Об этом: Из-за штамма «Омикрон» в ЮАР отправят группу специалистов ВОЗ

16:33 02.12.2021 Министерство здравоохранения сняло запрет на плановые операции в университетских клиниках и больницах, введенный из-за распространения COVID-19. Об этом 2 декабря сообщило софийское издание «Монитор». Читайте подробнее: Минздрав Болгарии снял запрет на плановые операции в больницах

17:04 02.12.2021 По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 200 173 случая заражения коронавирусом, 190 378 человек излечились, скончался 3101 пациент с COVID-19. Об этом: В Албании за сутки выявили 228 носителей коронавируса

17:05 02.12.2021 Власти Ливана вводят комендантский час для непривитых граждан. Как сообщает агентство Lebanon-24, решение было принято на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в стране. Читайте также: Ливан вводит чрезвычайные меры из-за пандемии

17:08 02.12.2021 Администрация президента США Джо Байдена объявит о продлении масочного режима для пассажиров общественного транспорта до середины марта, сообщает 2 декабря Reuters. Читайте также: Байден решил продлить масочный режим в США

17:15 02.12.2021 Первый случай заражения штаммом «Омикрон» выявлен в Исландии.

17:30 02.12.2021 С 6 декабря все среднеобразовательные школы Болгарии приступят к работе в дневном (очном) режиме, полностью отказавшись от дистанционных занятий. Об этом 2 декабря со ссылкой на приказ министерства здравоохранения республики сообщило Радио Болгария. Читайте также: Школы Болгарии вернутся к «традиционной» системе обучения

17:41 02.12.2021 Бундестаг обсудит возможность введения в Германии всеобщей обязательной вакцинации от коронавируса, решение может вступить в силу с февраля 2022 года, заявила и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель. Подробности в материале: Меркель не исключает введения обязательной вакцинации в ФРГ в 2022 году

17:43 02.12.2021 В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 60,3 процента взрослого населения и повторно вакцинировано 56,3 процента, сообщили в институте общественного здравоохранения. Подробности в материале: В Черногории двумя дозами привили 56,3% взрослого населения

17:46 02.12.2021 Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 162 015 случаев заражения, не считая сербского населения края, 157 811 пациентов излечились, 2984 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже полтора месяца суточная смертность меньше 1. Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 16 носителей коронавируса

17:59 02.12.2021 В Китае ведётся разработка вакцины от коронавируса, адаптированной к новому штамму «Омикрон», сообщили в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Читайте подробнее: В Китае работают над вакциной от штамма коронавируса «Омикрон»

18:05 02.12.2021 С 1 декабря третью дозу вакцины от коронавируса в Албании начали вводить не только пожилым людям, но и вообще всем взрослым при условии, если вакцинация второй дозой препарата произошла полгода назад или раньше. Свыше 70 тысяч албанцев уже привились третьей дозой, обе дозы получили 965 тысяч человек, первую дозу вкололи уже 1 миллион 75 тысяч граждан Албании. Об этом: Премьер-министр Албании в третий раз привился от коронавируса

18:05 02.12.2021 Администрация региона Ломбардия (Милан) поручила подготовить к возобновлению работы ранее «замороженный» коронавирусный госпиталь.«Активация» при необходимости должна быть произведена за 48 часов. Губернатор Аттилио Фонтана отметил, что паниковать не стоит — подготовка ведется на всякий случай, а число зараженных и госпитализированных сейчас вчетверо меньше, чем год назад. Об этом: В Милане готовят коронавирусный госпиталь к возобновлению работы

18:06 02.12.2021 США присоединились к странам, которые планируют ввести ограничения на авиапутешествия на фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон», чем обеспокоили инвесторов, сообщает 2 декабря Reuters. Читайте подробнее: США вводят новые ограничения на фоне штамма «Омикрон», угрожая инвесторам

18:20 02.12.2021 В борьбе с четвертой волной COVID-19 федеральное правительство Германии и правительства федеральных земель корректируют свои правила. В планах значительное расширение правила 2G, ограничения на контакты и соблюдение общих требований по вакцинации. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 2 декабря. Об этом: COVID-19: власти Германии намерены ввести более строгие ограничения

18:20 02.12.2021 Немецкие врачи предупредили, что случаи интенсивной терапии вскоре могут превысить показатели прошлой зимы. Прогнозируется, что к Рождеству в больницы Германии поступит около 6000 пациентов в критическом состоянии. Об этом сообщило немецкое агентство DW 2 декабря. Подробности в материале: Немецкие врачи ожидают всплеска заболеваемости перед Рождеством

18:22 02.12.2021 Быстрые тесты на антигены для выявления коронавирусной инфекции могут давать людям ложное чувство безопасности. В Германии производителям разрешено подтверждать эффективность своих испытаний без независимого контроля качества. Об этом сообщило немецкое агентство DW 2 декабря. Об этом: Насколько надежны экспресс-тесты на антигены в Германии?

18:28 02.12.2021 Медики согласно закону и клятве Гиппократа призваны лечить других людей и ни в коем случае не подвергать их здоровье дополнительной опасности, сказано в решении Конституционного суда Италии, опубликованном в четверг, 2 декабря. С такой мотивировкой суд отклонил требования медика из Абруццо, который обжаловал собственное отстранение от работы без сохранения зарплаты за отказ прививаться от коронавируса. Подобные отстранения законны, постановил суд. Об этом: Конституционный суд Италии вспомнил клятву Гиппократа

18:33 02.12.2021 На минувшей неделе (24−30 ноября) в Италии было сделано на 35% первых прививок от коронавируса больше, чем неделей ранее, сообщили в экспертном институте Gimbe в четверг, 2 декабря.Число третьих прививок за тот же период выросло на 52%. В течение недели в стране также выросло число выявленных за 7 дней случаев коронавируса (на 25%), направлений зараженных в отделения интенсивной терапии (на 22%) и погибших носителей вируса (на 14%). Об этом: Вакцинация от коронавируса вновь стала популярной в Италии

18:35 02.12.2021 Власти города Сан-Паулу (Бразилия) решили отменить все массовые новогодние мероприятия в связи с появлением в стране штамма «Омикрон». Об этом сообщает информагентство GloboNews со ссылкой на муниципального секретаря здравоохранения Эдсона Апаресидо. Читайте также: Бразильские города массово отменяют новогодние мероприятия

18:46 02.12.2021 Национальный банк Киргизии ввёл в обращение коллекционную монету «Спасибо за жизнь!» — в знак благодарности работникам здравоохранения, правоохранительных органов, волонтерам и всем, кто помогает преодолеть пандемию COVID-19. Читайте также: Нацбанк Киргизии выпустил коллекционную монету в честь борцов с COVID-19

19:10 02.12.2021 Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) начало ведомственную проверку государственной закупки антиген-тестов на Covid-19. Об этом сообщило латвийское телевидение LTV со ссылкой на представителей ведомства. Читайте подробнее: В Латвии выясняют причины срыва госзаказа на покупку быстрых ковид-тестов

19:12 02.12.2021 Спецрейс румынской авиакомпании TAROM планирует доставить из Марракеша в Бухарест 184 пассажира, желающих в срочном порядке покинуть Марокко из-за распространения на африканском континенте нового штамма коронавируса COVID-19 — «Omicron». Об этом 2 декабря сообщило Телевидение Румынии. Читайте подробнее: Румыния эвакуирует из Марокко 184 человека

19:15 02.12.2021 Было бы разумнее начать ревакцинацию в Германии раньше. Председатель Постоянной комиссии по вакцинации (Stico) Томас Мертенс заявил, что решения по сдерживанию четвёртой волны COVID-10 были приняты слишком поздно. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 2 декабря. Читайте также: STICO: решения по ревакцинации граждан Германии приняты слишком поздно

19:24 02.12.2021 В Черногории за сутки четыре человека умерли от ковида, при этом было диагностировано 258 новых случаев заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения Черногории (IJZCG). Читайте также: В Черногории за сутки от ковида умерли четыре человека

19:41 02.12.2021 Число случаев заболевания COVID-19 в Швеции растет. Особую тревогу вызывает тот факт, что все больше и больше пациентов с COVID-19, находящихся в реанимации, считаются полностью привитыми. Об этом 2 декабря сообщил телеканал SVT. Подробности в материале: В Швеции сообщили об ухудшении эпидемиологической ситуации

20:05 02.12.2021 По состоянию на 2 декабря в Швеции были выявлены шесть случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава одного из отделов Агентства общественного здравоохранения Швеции Бритта Бьоркхольм, передает телеканал SVT. Об этом: В Швеции выявили шесть случаев заражения «Омикроном»

20:06 02.12.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на три. Данная информация была опубликована 2 декабря на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Читайте подробнее: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались три человека

20:23 02.12.2021 Администрация региона Лацио (Рим) в четверг, 2 декабря, распространила «ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о прививках от коронавируса для детей», написанные врачами римского госпиталя Младенца Иисуса. Детей от 5 до 11 лет прививать от коронавируса можно, эффективность вакцины Pfizer для этой возрастной категории составляет 91%, а прививка поможет защитить от вируса как самого ребенка, так и его родственников, сказано в тексте. Детей в возрасте от 5 до 11 лет будут прививать в Италии с 23 декабря. Вакцинация добровольна и проводится с согласия родителей. Об этом: Власти Италии убеждают граждан прививать детей от коронавируса

20:24 02.12.2021 В Испании впервые выявили штамм COVID «Омикрон» у жителя, не выезжавшего из страны.

20:27 02.12.2021 По данным навечер четверга, 2 декабря, в Италии умерли134 003человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на72(днем ранее — на103), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения. Число подтвержденных носителей выросло на16 806(днем ранее — на15 085). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 060 430— более8% населения страны. В настоящее время заражен208 871человек (на9088больше, чем днем ранее). Показатель превысил отметку в 200 тысяч впервые за полгода. Читайте подробнее: Число заражённых коронавирусом в Италии превысило 200 тысяч

20:52 02.12.2021 Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что новый штамм коронавируса «не уклоняется» от используемых вакцин, заявили в четверг, 2 декабря, в национальном фармацевтическом агентстве Италии. Также нет никаких данных, что заражения новым штаммом приводят к более тяжелому течению болезни, в то же время «Омикрон», похоже, способен распространяться быстрее, чем предыдущие штаммы, добавили эксперты. Читайте также: Фармацевты Италии: новый штамм «не уклоняется» от вакцин

20:58 02.12.2021 В Италии не будет никаких QR-кодов для детей, как и обязательной вакцинации, заявил в четверг, 2 декабря, заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери. Прививать детей от 5 до 11 лет от коронавируса в Италии начнут с 23 декабря. Вакцинация добровольна, требуется согласие родителей. Власти рекомендуют гражданам привить своих детей, заявляя о безопасности вакцины Pfizer и о том, что вакцинация детей поможет защитить и их самих, и взрослых. Об этом: Власти Италии обещают, что детских QR-кодов не будет

21:33 02.12.2021 Дезинфекторы. Восточный Тимор

22:06 02.12.2021 В Албании за сутки в результате обследования 2503 человек выявили 466 новых случаев заражения коронавирусом, скончались в стране трое пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 524. Об этом сообщило вечером 2 декабря министерство здравоохранения и социальной защиты страны. Об этом: В Албании выявили свыше 200 тысяч случаев заражения коронавирусом

22:12 02.12.2021 Франция объявила об ужесточении условий въезда на свою территорию. Начиная с 4 декабря все лица в возрасте от 12 лет и старше, даже вакцинированные, которые въезжают на территорию Франции из стран, не входящих в Европейский союз, должны в обязательном порядке предоставить отрицательный тест на COVID-19. Это распоряжение касается в том числе французских граждан. Тест должен быть сделан менее 48 часов назад для вакцинированных и менее 24 часов назад для тех, кто не вакцинирован. Речь идет о вакцинации признанными в ЕС вакцинами. Вакцинация российскими вакцинами не учитывается, такие лица рассматриваются как невакцинированные.

22:13 02.12.2021 Что касается лиц, въезжающих из стран ЕС, Франция вводит 24-часовой тест для невакцинированных. Напомним, что для Франции Россия остается в рейтинге «красных» стран. Эти новые правила дополняют предыдущие ограничения.

22:20 02.12.2021 Пока Мальта продолжает лидировать в списке стран по доле людей, сделавших достаточное число прививок для полной вакцинации.

22:21 02.12.2021 По официальной информации, с начала декабря на Мальте не зарегистрировано новых смертей от COVID-19.

22:21 02.12.2021 Число новых заражений в стране ежедневно менее 100.

22:28 02.12.2021 С 31 декабря все работники государственной администрации, работники супермаркетов и торговых центров Албании должны вакцинироваться или предъявлять тесты ПЦР каждые пять дней. С 23:00 до 6:00 действует комендантский час. Читайте подробнее: В Албании сделали обязательной вакцинацию работников госадминистрации

22:52 02.12.2021 Вирусологи считают, что даже учитывая мутационные особенности «Омикрона», которые приводят к тому, что в нём остаётся мало мест, куда могут прикрепиться антитела, иммунитет не снизится до нуля.

22:53 02.12.2021 Американские власти пока не видят необходимости в дополнительных ограничительных мерах в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон», заявил президент США Джозеф Байден. Читайте также: Байден не видит необходимости в дополнительных мерах из-за штамма «Омикрон»

22:56 02.12.2021 Власти США сохранят масочный режим в общественном транспорте на зиму, заявил президент Джо Байден.

22:57 02.12.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 646 824 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 8475 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 646 тысяч новых случаев COVID-19

00:48 03.12.2021 В Израиле подтвержден третий случай заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба израильского министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Израиле подтвердили третий случай заражения штаммом «Омикрон»

01:00 03.12.2021 В Сербии за последние сутки зарегистрировано еще 2180 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные 2 декабря опубликовало министерство здравоохранения на своей официальной странице. От последствий COVID-19 за последние сутки умерли 53 пациента. Читайте также: В Сербии стабилизируется эпидемиологическая ситуация

01:22 03.12.2021 Вторым зарегистрированным в США носителем штамма коронавируса «Омикрон» стал житель штата Миннесота. Об этом 2 декабря сообщил на своем сайте региональный департамент здравоохранения. Об этом: В США выявили второй случай заражения штаммом «Омикрон»

01:35 03.12.2021 Общее число жителей американского города Нью-Йорк, прошедших ревакцинацию от коронавирусной инфекции, превысило 1 млн. Об этом 2 декабря сообщила на своей странице в Twitter администрация мегаполиса. Читайте также: В Нью-Йорке число ревакцинированных от COVID-19 превысило 1 млн

02:28 03.12.2021 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) затягивает с одобрением российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за сложных бюрократических процедур, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью газете La Nacion. Читайте также: ВОЗ медлит с признанием вакцины «Спутник V» из-за бюрократии — глава РФПИ

02:36 03.12.2021 Зараженный штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 гражданин Греции был вакцинирован против коронавирусной инфекции, передает телеканал ERT. Об этом: Заразившийся «Омикроном» гражданин Греции проходил вакцинацию — ERT

03:01 03.12.2021 Носитель штамма коронавируса «Омикрон», не выезжавший за пределы Великобритании, был зарегистрирован в Англии. Об этом 2 декабря сообщил издание The Financial Times со ссылкой на свой источник. Читайте также: В Британии выявили первый случай передачи штамма «Омикрон» внутри страны

03:20 03.12.2021 Исследователям удалось установить, что штамм коронавируса «Омикрон» умеет обходить иммунитет, полученный переболевшими другими штаммами, включая «Дельту». Читайте подробнее: Учёные в ЮАР указали на риск заражения штаммом «Омикрон» для переболевших

03:33 03.12.2021 Обязательное тестирование на коронавирус вводится в Норвегии с 3 декабря для прибывающих в страну, сообщило на своем сайте норвежское правительство. Читайте подробнее: В Норвегии обязали тестировать на коронавирус всех прибывающих в страну

03:47 03.12.2021 Власти США намерены ужесточить требования для въезжающих на территорию страны с 6 декабря, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник в Белом доме. Подробности в материале: Названы сроки ужесточения правил въезда в США

03:52 03.12.2021 Губернатор штата Нью-Йорк отметила, что ситуация была ожидаемой, властями уже предприняты все меры для дальнейшего сдерживания распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом: В штате Нью-Йорк выявлено пять случаев заражения штаммом «Омикрон»

04:31 03.12.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 4944 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 460 тысяч

04:49 03.12.2021 Руководство корпорации намерено подождать наступления следующего, 2022 года, для оценки ситуации с новым штаммом коронавируса и принятия решения о полноценном возвращении сотрудников в офисы. Читайте также: Руководство Google отложило возвращение персонала в офисы из-за «Омикрона»

05:16 03.12.2021 В Южной Корее сократят допустимое число людей для проведения собраний из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил премьер-министр республики Ким Бу Гём в ходе пресс-конференции. Читайте подробнее: В Южной Корее ужесточили ограничения по COVID-19

06:53 03.12.2021 В Австралии выявили первый случай возможного распространения штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 на территории страны, сообщает пресс-служба австралийского минздрава. Подробности в материале: В Австралии выявили подозреваемого на заражение штаммом «Омикрон»

06:59 03.12.2021 Жители Сингапура, привившиеся от COVID-19 китайскими вакцинами Sinopharm или Sinovac, должны обязательно пройти ревакцинацию для сохранения статуса полностью вакцинированных. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения города-государства 3 декабря сообщает газета The Straits Times. Читайте также: Минздрав Сингапура обязал ревакцинироваться привитых китайскими вакцинами

07:00 03.12.2021 2 декабря канцлер Германии Ангела Меркель и ее преемник Олаф Шольц провели пресс-конференцию после встречи с главами правительств федеральных земель, сообщает немецкий журнал SPIEGEL. Об этом: Немецкие власти одобряют новые ограничения для непривитых

07:01 03.12.2021 Человек, заразившийся новым штаммом, не покидал территории острова, на котором проживает, не был вакцинирован и недавно переболел COVID-19. Подробности в материале: На Гавайях выявили первого заражённого штаммом коронавируса «Омикрон»

07:03 03.12.2021 2 декабря министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 129 988, причем 76 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 76 человек

07:05 03.12.2021 Лаборатория в США

07:18 03.12.2021 Правительство Японии из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» приостановило действие выданных недавно въездных виз. Об этом 3 декабря сообщает агентство Kyodo. Об этом: Япония из-за штамма «Омикрон» приостановила действие уже выданных виз

07:22 03.12.2021 Власти Китая одобрили план открытия границы между Гонконгом и материковой частью страны, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник. Об этом: В Китае одобрили план открытия границы с Гонконгом — SCMP

07:26 03.12.2021 Обновленные правила совершения малого хаджа (умры) для паломников были объявлены властями Саудовской Аравии из-за угрозы распространения штамма коронавируса «Омикрон», 2 декабря передал телеканал Al-Jazeera. Подробности в материале: Саудовская Аравия изменила правила для паломников из-за штамма «Омикрон»

07:38 03.12.2021 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 92 случая заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Об этом: В Новой Зеландии за сутки выявили более 90 зараженных коронавирусом

08:16 03.12.2021 Вопрос введения обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в Германии будет рассмотрен бундестагом к февралю 2022 года, заявила исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель 2 декабря на пресс-конференции. Читайте также: Меркель заявила, что в ФРГ могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

08:19 03.12.2021 За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 2,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 декабря сообщает минздрав страны. Подробности в материале: В Аргентине за сутки выявили свыше 2,6 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:19 03.12.2021 В Малайзии выявили первый случай заражения штаммом «Омикрон», сообщает CNN Indonesia. Об этом: Штамм «Омикрон» обнаружен в Малайзии

08:23 03.12.2021 Бюрократические процедуры остаются препятствием для признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в интервью аргентинской газете La Nación, опубликованном 2 декабря. По словам главы РФПИ, Минздрав России поддерживает «очень позитивные контакты» с ВОЗ, а те препятствия, которые пока мешают признанию вакцины, «носят незначительный характер и имеют чисто бюрократическую природу». Читайте также: Бюрократия мешает ВОЗ признать «Спутник V» — РФПИ

08:28 03.12.2021 На фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон» американские власти будут с понедельника, 6 декабря, использовать более жесткие меры проверки для приезжающих в страну. Об этом 2 декабря сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США. Читайте также: CNN: в США с 6 декабря введут более жесткие санитарные меры для приезжающих

09:07 03.12.2021 Вакцинация в Ботсване. Фото: afro.who.int

09:15 03.12.2021 Жители Грузии чаще всего отказываются прививаться от COVID-19 из-за опасений возможных побочных эффектов. Об этом говорится в исследовании, проведенном совместно Национальной службой статистики Грузии и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Читайте подробнее: Жители Грузии назвали причины отказа от вакцинации COVID-19

09:17 03.12.2021 Власти США не могут принять решение об отмене ограничений на авиасообщение, введенных с рядом стран из-за появления нового штамма коронавируса «Омикрон», пока не изучат степень его угрозы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 2 декабря на брифинге. Читайте также: Псаки уточнила позицию США по ограничительным мерам в авиасообщении

09:33 03.12.2021 Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила, что в штате Нью-Йорк было обнаружено пять случаев заражения новым штаммом COVID-19 «Омикрон».

09:39 03.12.2021 Случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» подтверждён на Шри-Ланке.

09:51 03.12.2021 Реальная угроза, которую может представлять новый штамм коронавируса «Омикрон», вряд ли будет определена раньше следующего года. Об этом заявили учёные из консультативной группы при правительстве Великобритании, сообщает газета Independent. Читайте подробнее: В Британии назвали сроки определения реальной угрозы штамма «Омикрон»

09:59 03.12.2021 3 декабря в Северной территории Австралии был зарегистрирован первый случай смерти от COVID-19 с начала пандемии коронавируса. Невакцинированная женщина из числа коренного населения скончалась в больнице на восьмом десятке лет, передает телеканал Nine News. Подробности в материале: На севере Австралии зарегистрирован первый случай смерти от COVID-19

10:01 03.12.2021 Первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявили на территории Малайзии. Об этом 3 декабря сообщил журналистам министр здравоохранения страны Хайри Джамалуддин, его слова приводит интернет-версия газеты The Star. Читайте также: В Малайзии зафиксировали первый случай заражения штаммом «Омикрон»

10:05 03.12.2021 3 декабря компания Apple опубликовала список самых загружаемых приложений на 2021 год для iPhone и iPad в австралийском сегменте App Store. Традиционно на первом месте всегда стоят различные мессенджеры и соцсети, однако пандемия полностью изменила ситуацию. Подробности в материале: В Австралии назвали самые скачиваемые приложения App Store

10:07 03.12.2021 Минздрав Перу сообщает о 30 случаях смерти и 913 новых случаях заражения COVID-19 за последние 24 часа, по данным на 3 декабря. Об этом пишет перуанское информагентство El Comercio со ссылкой на данные министерства здравоохранения Перу. Читайте подробнее: Перу лидирует по смертности от COVID-19

10:11 03.12.2021 В Индии 2 декабря подтверждено два случая инфицирования новым штаммом коронавируса. Однако эти люди сейчас полностью выздоровели. Об этом сообщило индийское агентство Nav Bharat Times. Читайте подробнее: В Индии подтверждено два случая инфицирования «Омикроном»

10:16 03.12.2021 За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 74 352 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 3 декабря сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Об этом: Общее число выявленных в Германии носителей коронавируса превысило 6 млн

10:23 03.12.2021 Во Франции зарегистрировано 9 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон», сообщает Le Parisien. Об этом: Во Франции выявили 9 случаев заражения штаммом «Омикрон»

10:23 03.12.2021 Инфляция может стремительно вырасти в США на фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон», а это приведёт к сбоям в цепочках поставок и дефициту рабочей силы. Об этом говорится в интервью главы Федерального резервного банка Кливленда (штат Огайо) Лоретты Местер газете Financial Times, опубликованном 3 декабря. Читайте также: В ФРС опасаются всплеска инфляции в США из-за штамма «Омикрон»

10:27 03.12.2021 В октябре 2021 года объём средств, потраченных в Южной Корее на онлайн-шопинг, увеличился на 21,7%, до 16,9 трлн вон (~$14,35 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны. Подробности в материале: Жители Южной Кореи в октябре потратили $14,3 млрд на онлайн-шопинг

10:28 03.12.2021 На сегодняшний день в Испании нет необходимости введения обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом 3 декабря заявила испанский министр здравоохранения Каролина Дариас, ее слова приводит агентство Europa Press. Подробности в материале: Власти Испании отказались от обязательной вакцинации от COVID-19

10:29 03.12.2021 Штамм коронавируса «Омикрон» вызывает легкую форму заболевания у людей, привитых от коронавируса, а непривитым людям может грозить госпитализация. Об этом заявил министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла.

10:31 03.12.2021 Несмотря на появление в Австралии нового штамма коронавируса «Омикрон», продвижение общенациональной программы по ревакцинации от COVID-19 будет продолжаться без каких-либо изменений. Об этом 3 декабря сообщил телеканал Nine News. Об этом: В Австралии не изменят порядок ревакцинации после обнаружения «Омикрона»

10:32 03.12.2021 3 декабря в министерстве здравоохранения Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) подтвердили восьмой случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В австралийском Новом Южном Уэльсе выявили восемь носителей «Омикрона»

10:33 03.12.2021 Новый штамм коронавируса «Омикрон» вызывает лёгкую форму заболевания COVID-19 у вакцинированных людей, но увеличивает количество госпитализаций среди непривитых. Об этом министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла заявил 3 декабря на брифинге. Об этом: Минздрав ЮАР: вакцинированные легко переносят заражение штаммом «Омикрон»

10:40 03.12.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 51 749 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4100 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 3 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge. Об этом: В Грузии за сутки выявили 4100 носителей коронавируса

10:57 03.12.2021 За ограничение контактов для вакцинированных от COVID-19 жителей Германии выступил руководитель междисциплинарной ассоциации работников интенсивной терапии и неотложной медицины ФРГ (DIVI) Гернот Маркс. Он заявил об этом 3 декабря в беседе с редакционным объединением Redaktionsnetzwerk Deutschland. Читайте также: Глава медицинской ассоциации ФРГ выступил за ограничения для привитых

10:58 03.12.2021 Губернатор Оклахомы Кевин Ститт и генпрокурор штата Джон О’Коннор подали в суд с требованием запретить администрации Джо Байдена принуждение бойцов Национальной гвардии штата к прохождению вакцинации от COVID-19.

10:59 03.12.2021 Греция подтвердила 6260 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 2 декабря. Читайте подробнее: В Греции умерли 89 ковид-пациентов за минувшие сутки

11:12 03.12.2021 Около 60 000 дополнительных назначений на вакцинацию против коронавируса станут доступны в Греции начиная с воскресенья, 5 декабря. Об этом сообщил генеральный секретарь по первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус в Twitter 2 декабря. Об этом: Жителям Греции предоставят дополнительно 60 тыс. номерков на вакцинацию

11:21 03.12.2021 Индонезия получила более 20 миллионов доз вакцины против коронавируса в течение четырех дней, сообщает CNN Indonesia. Читайте подробнее: В Индонезию доставили более 20 млн доз вакцины против коронавируса

11:22 03.12.2021 В лене Уппсала (центральная часть Швеции) каждую неделю раздается чуть более 6000 тестов на COVID-19, которые можно сдать дома самостоятельно. Однако только около 60% этих тестов затем возвращаются для тестирования в лаборатории. В этой связи в региональной администрации начали подозревать, что таким образом граждане просто запасаются тестами, держа их у себя дома. Об этом 2 декабря сообщил телеканал SVT. Читайте также: Жители шведской Уппсалы начали запасаться тестами на COVID-19

11:33 03.12.2021 Пресс-секретарь правительства Греции Янис Эконому выступил в оправдание обязательной вакцинации жителей страны старше 60 лет во время брифинга для прессы 2 декабря. «Критические времена требуют сложных и смелых решений в общественных интересах», — подчеркнул представитель правительства. Он отметил, что эта мера не является карательной, а связанный с ней штраф — при отказе от прививки придется платить ежемесячно 100 евро — не является способом увеличения доходов. Читайте также: Не ради кары и выгоды: в Греции оправдали штрафы за отказ от прививки

11:34 03.12.2021 Во вторник, 30 ноября, за отсутствие защитной маски при использовании общественного транспорта в Лондоне были оштрафованы 152 человека. Об этом 3 декабря сообщает Sky News. Подробности в материале: В Лондоне за отсутствие масок на транспорте оштрафовали свыше 150 человек

11:39 03.12.2021 Вариант вируса SARS-CoV-2 «Омикрон» добрался до столицы Австралии Канберры и выявлен у полностью привитого человека, который не путешествовал за границу. Об этом сообщил телеканал ABC.

11:45 03.12.2021 Первый случай заражения штаммом «Омикрон» зафиксирован на Шри-Ланке.

11:49 03.12.2021 Для ревакцинации пациентов с прививками Pfizer и AstraZeneca одобрили шесть вакцин, сообщает издание Lancet. Это в том числе препараты Moderna, CureVac, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer и AstraZeneca.

12:10 03.12.2021 Эпидситуация в Молдавии начала улучшаться, но нет гарантий, что не последуют новые волны пандемии. Об этом 3 декабря заявила на заседании премьер-министр республики Наталья Гаврилица. Подробности в материале: Молдавии нужно приготовиться к новым волнам пандемии — Гаврилица

12:29 03.12.2021 В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что в настоящее время в стране преобладает штамм коронавируса «Дельта», сообщает Kompas. Подробности в материале: Минздрав Индонезии: в стране преобладает штамм «Дельта»

12:44 03.12.2021 Греция сталкивается с двойной пандемией: одна связана с коронавирусом, а другая — с высокими ценами и большим неравенством, заявил лидер оппозиционной партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас. Читайте также: Лидер оппозиционной партии Греции заявил о двух пандемиях

12:58 03.12.2021 Пик пятой волны пандемии коронавируса во Франции ожидается в конце января 2022 года, сообщили в минздраве страны.

13:12 03.12.2021 Американская компания Novavax планирует производить вакцину против штамма коронавируса «Омикрон».

13:20 03.12.2021 Министерство здравоохранения Польши 3 декабря опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 26 965 новых случаев заражения коронавирусом. При этом за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 470 человек, у 387 из которых были сопутствующие хронические заболевания. Подробности в материале: В Польше за сутки выявили 26965 случаев заражения коронавирусом

13:23 03.12.2021 У премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса есть моральное обязательство использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы убедить всех граждан старше 60 лет в необходимости вакцинации. Об этом он заявил на встрече с директором Европейского регионального бюро ВОЗ доктором Хансом Клюге в Афинах 2 декабря. Читайте подробнее: В ВОЗ похвалили Грецию за принудительную вакцинацию пожилых

13:30 03.12.2021 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 22 505 человек. Об этом 3 декабря сообщает DongA Science со ссылкой на свои источники. Об этом: Ревакцинацию от COVID-19 прошли более 3,5 млн жителей Южной Кореи

13:38 03.12.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 3 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Подробности в материале: В ВС Южной Кореи выявили 38 случаев заражения коронавирусом

13:44 03.12.2021 Члены правительства Грузии обсуждают возможное введение запрета проезда на общественном транспорте без ковид-паспортов, которые также называют «зелёными». Об этом сообщила в эфире «Общественного телевидения» министр здравоохранения республики Екатерина Тикарадзе. Об этом: В Грузии для непривитых могут ввести ограничения на транспорте

13:48 03.12.2021 В Армении за последние сутки медики провели 6484 исследования на коронавирус, из которых 399 дали положительный результат. Об этом 3 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Об этом: В Армении за сутки выявили почти 400 случаев заражения коронавирусом

13:52 03.12.2021 Согласно данным, опубликованным министерством национального образования Франции, количество классов, закрытых из-за COVID-19 на этой неделе, составило 4578, сообщает Le Parisien. Читайте подробнее: Коронавирус атакует школы во Франции

13:57 03.12.2021 Никакие акции протеста не станут причиной отмены ограничений, вызванных распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщил эстонский новостной порталerr.ee со ссылкой на заявление премьер-министра Кайи Каллас. Читайте подробнее: Премьер-министр Эстонии: никакие демонстрации не изменят ковид-политику

14:03 03.12.2021 Анализ на антитела к коронавирусу. (сс) Ministerio de Defensa del Perú

14:04 03.12.2021 Южная Корея поставила в Румынию 120 кислородных генераторов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Румынии. Подробности в материале: Южная Корея поставила в Румынию 120 кислородных генераторов

14:08 03.12.2021 Индонезия получила 324 000 доз вакцины против коронавируса, произведенной компанией Janssen, от правительства Нидерландов, сообщает Kompas. Об этом: Нидерланды отправили в Индонезию партию вакцины от коронавируса

14:19 03.12.2021 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за последние 24 часа зарегистрировано 245 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили менее 250 случаев заражения коронавирусом

14:25 03.12.2021 Правительство Румынии объявило о намерении дополнительно выделить около 500 миллионов евро на борьбу с распространением коронавируса. Об этом 3 декабря сообщило Румынское телевидение. Согласно официальной информации, указанные средства пойдут на закупку соответствующих вакцин и создание новых койко-мест в клинических центрах и больницах по всей стране. Читайте также: В Румынии дополнительно выделят более 500 млн евро на борьбу с SARS-CoV-2

14:27 03.12.2021 Утром 3 декабря в Израиле официально подтверждены семь случаев заражения штаммом «Омикрон», сообщает минздрав. Накануне зараженных было трое. Читайте подробнее: В Израиле за сутки удвоилось число носителей штамма «Омикрон»

14:29 03.12.2021 За сутки, 2 декабря, в Израиле выявлены 478 носителей коронавируса, сообщает минздрав. Читайте подробнее: В Израиле за сутки не умер ни один пациент с COVID-19

14:35 03.12.2021 Вернувшиеся из-за границы жители Израиля в случае отказа от сдачи второго теста на коронавирус будут обязаны заплатить штраф в размере 2500 шекелей (58 тыс. руб.). Решение принято на оперативном совещании с участием премьер-министра страны Нафтали Беннета, сообщают «Вести Израиль» 3 декабря. Граждане обязаны повторно сдавать ПЦР-тест после обязательного карантина по возвращении из-за границы, тест сдается на седьмой день непривитыми и на третий день привитыми. Читайте подробнее: В Израиле вводят новый крупный штраф за отказ от теста на COVID-19

14:47 03.12.2021 Заместитель председателя парламента Индонезии Абдул Искандар обратился к правительству с просьбой немедленно рассмотреть вопрос о закрытии границ из-за штамма «Омикрон», сообщает Tempo. Читайте также: В Индонезии просят рассмотреть вопрос о закрытии границ

14:49 03.12.2021 В Израиле прекратилась электронная слежка за гражданами, зараженными штаммом «Омикрон», сообщают «Вести Израиль» 2 декабря. Читайте подробнее: В Израиле прекратили слежку за заражёнными «Омикроном»

15:06 03.12.2021 В главном аэропорту Израиля выстроились очереди, только 2 декабря из страны вылетели международными рейсами тысячи пассажиров. Об этом сообщают «Вести Израиль». Подробности в материале: «А чего бояться?» — жители Израиля массово летят отдыхать заграницу

15:26 03.12.2021 В настоящее время у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет информации о летальных исходах, связанных со штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 3 декабря заявил на брифинге официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер. Об этом: В ВОЗ заявили об отсутствии информации об умерших из-за штамма «Омикрон»

15:30 03.12.2021 Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали директора и врача, подозреваемых в выдаче поддельных справок о вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба СГБ. Об этом: В Грузии задержали врачей, подозреваемых в подделке справок о вакцинации

15:31 03.12.2021 В регионе Западных Балкан наибольшее количество смертей, связанных с COVID-19, на 100 тысяч жителей зарегистрировано в Черногории, Северной Македонии и Боснии и Герцеговине. Читайте также: В Черногории самая высокая смертность от ковида в регионе

15:48 03.12.2021 В Черногории 60,4 процента взрослого населения были привиты первой дозой вакцины против коронавируса, а 56,4 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения. Читайте подробнее: В Черногории полностью привили 56,4% взрослого населения

15:50 03.12.2021 Правительство Эстонии в своем стремлении к введению ковид-ограничений не замечает, что демонстрирует двойственность принимаемых решений. Об этом говорится в редакционной статье издания национал-консерваторов Эстонии Uued uudised. Подробности в материале: Властей Эстонии обвиняют в двойных стандартах в ковид-политике

16:05 03.12.2021 Договорённость достигнута между Казахстаном и Индонезией о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщили 3 декабря в пресс-службе минздрава среднеазиатской республики. Комментируя это нововведение, первый замминистра здравоохранения Казахстана Марат Шоранов сказал, что республика намерена в 2022 году завершить II фазу строительства завода по производству QazVac — казахстанской вакцины от COVID-19. Ежегодно в республике будут производить 60 млн доз. Об этом: Казахстан договорился с Индонезией о признании документов о вакцинации

16:17 03.12.2021 Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца. (сс) IT-лицензия CC-BY-NC-SA 3.0

16:22 03.12.2021 Между первой и второй дозами вакцины от коронавируса Covid-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет в Латвии будет действовать пауза длиной в три месяца.Об этом заявила руководитель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска, сообщил местный портал rus.tvnet.lv. Читайте также: В Латвии решили увеличить интервал между прививками от коронавируса у детей

16:38 03.12.2021 В Национальной референтной лаборатории Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) начата проверка восьми подозрительных образцов на коронавирус SARS-CoV-2, у которых есть мутации, характерные для нового штамма «Омикрон». Читайте подробнее: Врачи Латвии изучают сразу несколько ковид-образцов на штамм «Омикрон»

17:00 03.12.2021 Два прибывших из ЮАР в Россию человека оказались заражены COVID-19, сообщили 3 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора. Подробности в материале: Два человека привезли в Россию COVID-19 из ЮАР

17:24 03.12.2021 Можно ли сломить четвертую волну распространения COVID-19 в Германии с помощью новых ограничений? Ведущие врачи и ученые говорят «нет». Совсем другая проблема у владельцев заведений и ретейла. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 3 декабря. Читайте подробнее: Врачи подвергли критике резолюцию немецкого правительства по COVID-19

17:26 03.12.2021 Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан и директор Института Роберта Коха (RKI) Вилер нарисовали мрачную картину пандемической ситуации, особенно на Рождество. Оба призвали к вакцинации. По словам Шпана, к концу года вакцины будет достаточно для проведения 30 миллионов прививок. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 3 декабря. Читайте подробнее: Ситуация с пандемией в Германии: печальный апогей накануне Рождества

17:27 03.12.2021 Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан сказал, что, хотя новый вариант коронавируса «Омикрон» оказался очень трансмиссивным, правильнее всего будет не боятся, а грамотно подготовиться и не паниковать, сообщает 3 декабря Reuters. Об этом: «Подготовиться и не паниковать» — главный ученый ВОЗ о штамме «Омикрон»

17:34 03.12.2021 Долгое время вопрос об обязательной вакцинации в Германии вызывал споры. Теперь кандидат на должность канцлера Олаф Шольц предлагает провести открытое голосование в Бундестаге. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 3 декабря. Об этом: ФРГ: голосование по обязательной вакцинации состоится в начале 2022 года

17:52 03.12.2021 Случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» выявлены уже в 38 странах, но штамм «Дельта» пока остаётся доминирующим в мире, сообщила на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. Об этом: ВОЗ: штамм коронавируса «Дельта» пока остаётся доминирующим в мире

17:53 03.12.2021 Более 50 полностью вакцинированных людей заразились коронавирусом. Сейчас их образцы секвенируют на обнаружения нового штамма «Омикрон». В свою очередь глава Норвежского института общественного здравоохранения Фроде Форланд в интервью шведскому телеканалу SVT 3 декабря заявил, что произошедшее еще раз подтверждает опасения по поводу нового варианта SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Норвегии десятки людей одновременно могли заразиться штаммом «Омикрон»

18:06 03.12.2021 Число выявляемых в Италии случаев коронавируса растет, хотя и не так быстро, как в других странах ЕС, заявил глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.Чаще всего в Италии заражаются граждане моложе 30 лет, добавил он. Читайте подробнее: Коронавирус в Италии стал болезнью молодых

18:13 03.12.2021 Дезинфекция на борту самолета. (сс) DeltaNewsHub

18:20 03.12.2021 В настоящее время в Италии нет оснований вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, заявил глава оперштаба по борьбе с эпидемией Франко Локателли. По его мнению, принудительная вакцинация — это «последнее средство», которое может понадобиться, если ситуация ухудшится. В Италии достаточно большой процент привитых, кроме того, введение обязательной вакцинации грозит серьезными и ненужными социальными последствиями, отметил Локателли. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам Евросоюза «пора задуматься» о принудительной вакцинации. Читайте подробнее: Врачи Италии пока не видят необходимости в обязательной вакцинации

18:31 03.12.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на шесть. Данная информация была опубликована 3 декабря на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Об этом: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались шесть человек

18:51 03.12.2021 Полиция Латвии инициирует все больше уголовных процессов в связи с продажей поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом национальному телеканалу LTV сообщил начальник Управления уголовной полиции Юрис Сталгевицс. Читайте также: Уголовных дел по поддельным ковид-документам в Латвии становится все больше

18:51 03.12.2021 В Италии привиты от коронавируса 87% граждан старше 12 лет, и это дает стране «роскошное право не обсуждать обязательную вакцинацию», заявил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.Власти не хотят «закрывать» страну и будут выполнять все рекомендации медиков, чтобы избегать такого сценария, добавил Ди Майо. Читайте также: МИД Италии: у нас есть право не обсуждать обязательную вакцинацию

19:03 03.12.2021 Вакцина Pfizer безопасна и эффективна для детей от 5 до 11 лет, заявил в интервью Corriere della Sera глава фармацевтического агентства Италии Никола Магрини. В Риме тщательно изучили документы, полученные от регулятора ЕС, отметил он. «Элементы неопределённости отсутствуют», эффективность составляет 91%, сказал Магрини. Прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет в Италии начнут 23 декабря 2021 года. Вакцинация добровольна, требуется согласие родителей. Читайте также: Фармацевты Италии убеждены в безопасности и эффективности вакцины для детей

19:26 03.12.2021 Проверка QR-кодов на входе в ресторан. Дарья Антонова © ИА REGNUM

19:30 03.12.2021 На пленарном заседании Государственного совета Греции принято решение о том, что обязательная вакцинация против COVID-19 соответствует конституции страны. Об этом сообщает AMNA 3 декабря. Читайте подробнее: Госсовет Греции счел обязательную вакцинацию против ковида конституционной

19:57 03.12.2021 Для контроля за соблюдением более жестких антикоронавирусных норм властям и правоохранительным органам Италии следует обратить особое внимание на учреждения общественного питания, а также на городской транспорт, сказано в декрете МВД страны, направленном в регионы.В ряде регионов власти рассчитывают на помощь — со стороны, в частности, водителей и кондукторов общественного транспорта. Читайте также: Власти Италии ужесточают ограничения: в зоне проверок — бары и метро

20:05 03.12.2021 Число не сделавших ни одной прививки от коронавируса граждан Италии старше 12 лет сократилось до 6,3 миллиона человек, сообщил комиссар правительства по вопросам борьбы с эпидемией Франческо Фильюоло. В октябре 2021 года показатель был на 2 миллиона выше. Больше всего непривитых — в возрастной группе 40−49 лет (1,3 миллиона), 50−59 лет (1,1 миллиона), 12−19 лет (чуть более 1 миллиона). Об этом: Число непривитых граждан Италии сократилось до шести миллионов

20:26 03.12.2021 Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 162 015 случаев заражения, не считая сербского населения края, 157 820 пациентов излечились, 2984 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже полтора месяца суточная смертность меньше 1. Читайте также: В Косово за сутки выявили 13 носителей коронавируса

20:35 03.12.2021 Первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» зарегистрирован на территории Мексики, сообщил замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель. Подробности в материале: Первый случай заражения штаммом «Омикрон» выявлен в Мексике

20:58 03.12.2021 В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 216 670 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7616, 201 017 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 8037. Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 342 носителя коронавируса

21:04 03.12.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 653 682 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 7804 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 653 тысячи носителей SARS-CoV-2

22:17 03.12.2021 QR-код. Дарья Драй © ИА REGNUM.

22:30 03.12.2021 Американские производители вакцин от COVID-19 разработали план по борьбе с новым штаммом коронавируса «Омикрон», который предполагает создание комбинированной вакцины против нескольких штаммов и отдельной бустерной дозы, направленной непосредственно на борьбу с «Омикроном», сообщает 3 декабря Reuters. Подробности в материале: США могут создать специальную бустерную вакцину от штамма «Омикрон»

22:55 03.12.2021 В Британии более половины выявленных случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» пришлись на людей, полностью привитых вакцинами от COVID-19, сообщает 3 декабря Sky News со ссылкой на британское Агентство безопасности здравоохранения. По данным агентства, речь идёт о 12 случаях из 22, выявленных к 30 ноября на территории Британии. Читайте также: В Британии заявили, что «Омикроном» заражаются полностью привитые люди

23:54 03.12.2021 Официант Велько Жегарац из сербского города Зренянин шесть дней провел в больнице после того, как его избили гости, недовольные его рвением в деле обеспечения соблюдения противоэпидемиологических мер. Об этом сообщили сербские СМИ 3 декабря. Читайте также: В сербском кафе избили официанта, который требовал ковид-паспорта

00:22 04.12.2021 По меньше мере 22 случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» были выявлены в Англии по состоянию на 30 ноября. Об этом 3 декабря сообщило на своем сайте агентство санитарной безопасности Великобритании (UKHSA). Об этом: В Англии выявили 12 случаев заражения штаммом «Омикрон» среди привитых

00:36 04.12.2021 Ограничение на поездки для жителей отдельных стран и регионов из-за выявления штамма короанвируса «Омикрон» являются «несправедливой, неэффективной и карательной» мерой. Об этом 3 декабря написал на своей странице в Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Читайте также: Генсек ООН раскритиковал закрытие границ из-за штамма «Омикрон»

01:12 04.12.2021 Решение усилить ограничительные меры из-за угрозы распространения штамма коронавируса «Омикрон» приняли власти Бельгии, 3 декабря сообщило издание Politico Europe. Читайте также: В Бельгии решили усилить ограничительные меры из-за штамма «Омикрон»

01:24 04.12.2021 Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявил 13 670 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба вьетнамского министерства здравоохранения. Подробности в материале: Во Вьетнаме за сутки выявили более 13 тыс. носителей SARS-CoV-2

01:37 04.12.2021 Первый в стране случай инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон» подтвердился в Тунисе, заявил тунисский министр здравоохранения Али Мурабит 3 декабря в эфире телеканала Watania. Читайте подробнее: В Тунисе выявили первый случай заражения штаммом «Омикрон»

02:06 04.12.2021 В Зимбабве начнется ревакцинация против коронавирусной инфекции медработников, а также жителей из групп риска из-за появления штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой африканской страны. Подробности в материале: В Зимбабве начали ревакцинацию из-за появления штамма «Омикрон»