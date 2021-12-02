Москва, 2 декабря, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Сегодня, 2 декабря, утром цены на нефть растут после снижения накануне. Так, нефть сорта Brent 11 декабря снижалась до $68 за бочку, а сегодня торгуется на уровне $70,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор компании Единый Брокер Артём Арзамасцев.

(сс) Robzor Нефтепровод

«Ключевое событие сегодняшнего дня — заседание министров альянса ОПЕК+. Министрам предстоит принять не простое решение относительно сохранения планового увеличения добычи в рамках предыдущих договоренностей.

На решение альянса могут повлиять планы США и их союзников использовать стратегические резервы нефти для балансировки предложения на рынке, а так же информация о распространении нового вируса.

Хотя преувеличивать влияние последнего фактора не стоит, пока слишком мало информации о вирусе мы имеем на сегодняшний день.

В случае, если участники альянса ОПЕК+ откажутся от планов увеличить добычу на 400 т баррелей в сутки, есть вероятность возврата нефтяных цен на достигнутые ранее уровни $80−86 для Brent.

В случае сохранения планов по увеличению добычи, скорее всего, нефтяные фьючерсы останутся на текущих уровнях или незначительно снизятся.

Многое будет зависеть так же от комментариев участников альянса относительно их дальнейших планов», — считает эксперт.

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