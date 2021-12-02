Берлин, , 18:20 — REGNUM Немецкие врачи предупредили, что случаи интенсивной терапии вскоре могут превысить показатели прошлой зимы. Прогнозируется, что к Рождеству в больницы Германии поступит около 6000 пациентов в критическом состоянии. Об этом сообщило немецкое агентство DW 2 декабря.

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В Германии зафиксировано самое высокое ежедневное число погибших от COVID-19 с прошлой зимы. В связи с этим президент немецкой ассоциации интенсивной терапии DIVI предупредил, что к Рождеству в отделениях интенсивной терапии может находиться свыше 6000 человек, независимо от того, какие меры будут приняты.

Президент DIVI Гернот Маркс отметил, что только за последнюю неделю в отделения интенсивной терапии поступило более 2300 новых пациентов.

«Ситуация действительно становится все более напряженной. Нам нужно спасти клиники от краха», — заявил руководитель DIVI телеканалу ZDF, призывая к временной изоляции.

Маркс подчеркнул, что сложившаяся ситуация оставляет желать лучшего, потому что сейчас доступно примерно на 4000 коек интенсивной терапии меньше, чем было год назад.

DIWI призвала ежедневно проводить не менее одного миллиона прививок, включая бустерные уколы. Хотя в последние дни число вакцинаций резко возросло, оно все еще остаётся значительно ниже порога — в среднем 660 000.