Москва, , 13:52 — REGNUM В Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается, в НАТО отказываются от конструктивного рассмотрения наших предложений по деэскалации напряжённости и предотвращению опасных инцидентов. Напротив, военную инфраструктуру альянса безответственно приближают к российским границам», — сказал глава МИД РФ на первом пленарном заседании СМИД ОБСЕ.

Лавров добавил, что на территории Европы вот-вот могут появиться американские ракеты средней дальности.

«Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния, который пережил наш континент после известного двойного решения НАТО», — заключил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО придерживается откровенно деструктивной линии в отношении Украины, стремясь «втянуть Украину в свою орбиту, превратить её, по выражению президента, в анти-Россию».

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