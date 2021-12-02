Москва, 2 декабря 2021, 13:52 — REGNUM В Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров добавил, что на территории Европы вот-вот могут появиться американские ракеты средней дальности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО придерживается откровенно деструктивной линии в отношении Украины, стремясь «втянуть Украину в свою орбиту, превратить её, по выражению президента, в анти-Россию».
Читайте также: НАТО втягивает Украину в свою орбиту — Лавров