Нижний Тагил, Свердловская область, 2 декабря, 2021, 13:53 — ИА Регнум. На предприятии Нижнего Тагила произошел несчастный случай. Из-за несоблюдения техники безопасности на Уралвагонзаводе погиб стажер. Молодой человек обучался безопасным приемам выполнения работ, сообщают СМИ.

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Стажеру помогали несколько рабочих. В их обязанности входила замена штампов на паровоздушном штамповочном молоте. ЧП произошло 28 августа 2021 года. Рабочие попытались ликвидировать образовавшийся перекос штампа с помощью лома. Стажер встал на педаль молота, в результате лом ударил его по голове. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

На предприятии установили, что молот якобы использовали без защитного кожуха педали. Таким образом была нарушена техника безопасности. За происшествие четыре работника предприятия лишились половины премии за октябрь.