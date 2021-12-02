Берлин, 2 декабря, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Быстрые тесты на антигены для выявления коронавирусной инфекции могут давать людям ложное чувство безопасности. В Германии производителям разрешено подтверждать эффективность своих испытаний без независимого контроля качества. Об этом сообщило немецкое агентство DW 2 декабря.

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Экспресс-тесты на антигены играют все более важную роль в борьбе с коронавирусом не только для людей, которые не вакцинированы, но и для тех, кто привит. Тесты проводятся дома и на работе, в частном порядке и публично. В Германии в некоторых местах введено правило 2G+, которое означает, что, помимо предоставления доказательств вакцинации и выздоровления от COVID-19, люди также должны предоставить отрицательный тест.

Поэтому многие люди полагаются на быстрые тесты на антигены, которые были одобрены для частного использования в начале 2021 года, потому что они могут обнаружить инфекцию на ранней стадии и прервать цепочку заражения. Такие тесты часто используются перед тем, как люди навестят пожилых или уязвимых родственников и друзей.

Однако они могут дать людям ложное чувство безопасности. В исследовании, проведенном учеными из Немецкого института Пауля Эрлиха, Института Роберта Коха и берлинской больницы Шарите, 20% тестов на антигены, доступных на рынке, не смогли обнаружить вирус даже при высокой нагрузке.

Согласно отчету, 26 из 122 рассмотренных тестов даже не соответствовали минимальному требованию, которое составляет 75% чувствительности. Экспресс-тесты должны работать в 75% случаев, если образец содержит конкретное количество вируса. Это количество определяется значением порога цикла (Ct), которое представляет собой количество циклов, необходимых для обнаружения генетического материала SARS-CoV-2 в образце. Чем ниже значение, тем выше вирусная нагрузка.

Около 80% тестов выявили вирус, когда нагрузка была очень высокой. Тем не менее, 20% рассмотренных экспресс-тестов так и не смогли обнаружить вирус.