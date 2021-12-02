Ярославль, 2 декабря 2021, 13:51 — REGNUM Автобусы «Национальной транспортной ассоциации» из Санкт-Петербурга начнут свою работу в Ярославле 3 декабря. Об этом сообщает ЯрНьюс.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что представители петербургской фирмы объявили набор водителей для работы в Ярославле. 2 декабря стало известно, что работать компания в Ярославле начинает уже 3 декабря. База «Национальной транспортной ассоциации» расположился на территории АО «ПАТП №1 города Ярославля».
Московские «Ранд Транс» и «Автолайн» пока не объявляли о начале работы в Ярославле.
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