Ярославль, 2 декабря, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Автобусы «Национальной транспортной ассоциации» из Санкт-Петербурга начнут свою работу в Ярославле 3 декабря. Об этом сообщает ЯрНьюс.

City-yaroslavl.ru ПАТП-1

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представители петербургской фирмы объявили набор водителей для работы в Ярославле. 2 декабря стало известно, что работать компания в Ярославле начинает уже 3 декабря. База «Национальной транспортной ассоциации» расположился на территории АО «ПАТП №1 города Ярославля».

«Мы базируемся в Ярославле на Московском проспекте, 112. Начинаем работать с 3 декабря. Работа на «ПАЗах», — сообщают представители компании.

Московские «Ранд Транс» и «Автолайн» пока не объявляли о начале работы в Ярославле.