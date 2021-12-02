Париж, , 13:51 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление в память о бывшем президенте страны Валери Жискар д'Эстене. Об этом глава Франции написал в своем аккаунте в Twitter.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Год назад нас покинул Валери Жискар д'Эстен. Мы не забываем его борьбу за более единую и более демократическую Европу», — написал глава государства в Twitter.

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1466323027419877376

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франциии лидеры стран ЕС встретятся в Страсбурге, через год после смерти бывшего президента страны Валери Жискар д'Эстена.

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