Магас, 2 декабря, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Ингушетии предстанут перед судом два члена банды, занимавшейся торговлей сильнодействующими веществами на территории Северо-Кавказского федерального округа. Всего в банду входили 15 жителей региона, в том числе бывшие сотрудники подразделений МВД по Ингушетии.

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Им вменяются в вину такие преступления, как создание преступного сообщества, покушение на убийство, незаконное хранение оружия, хищение оружия, незаконное приобретение и хранение в целях сбыта сильнодействующих веществ. В отношении двоих членов банды, которых обвиняют в незаконных приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте сильнодействующих веществ, расследование уже завершено, дело выделено в отдельное производство и передано в суд для вынесения решения, сообщили в пресс-службе СКР.

Из подробностей дела известно, что на Северном Кавказе была создана преступная группа для сбыта медицинских препаратов, содержащих сильнодействующие вещества. В тайниках у задержанных при обысках были обнаружены более 100 тыс. разовых доз препаратов, стоимость которых по ценам «черного рынка» составила более 70 млн рублей.

У задержанных членов банды изъяты автомобили, драгоценности, банковские карты, наличные деньги, имеющие доказательственное значение. В настоящее время расследование в отношении остальных членов преступного сообщества продолжается.