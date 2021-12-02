Артур Савин, 2 декабря 2021, 16:36 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Крым перешёл России в 2014 году без боя, поскольку служившие на полуострове украинские военные, опасаясь размещения войск НАТО, сами предложили российским коллегам взять регион под контроль, стало поводом для дискуссий в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 2 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Крым
Крым
Иван Шилов © ИА REGNUM

"Всё так и было. Именно поэтому американцы бесятся, что у них из-под носа увели такой лакомый полуостров Крым, а также обещанный сыну Байдена Донбасс», — указывает Александр О.

Многие пользователи пришли к выводу, что версия событий в Крыму 2014 года от президента Белоруссии звучит очень правдоподобно, ведь большое количество бывших украинских военных в последующем перешли на службу в российскую армию.

«Очень даже может быть. Тот же адмирал Березовский, например, который сделал много полезного во время Крымской весны, а сейчас служит на Тихоокеанском флоте, в 2014-м был командующим «военно-морскими силами» Украины!» — напоминает Артём Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что если в Крыму украинские военные единодушно «отдали» полуостров России, то остаётся непонятным, почему аналогичный процесс не произошёл по всей восточной части Украины.

«То есть в Крыму украинские военные опасались размещения сил НАТО, а на территории остальных регионов Украины уже нет? НАТО, «уэлком»? Ну конечно. Чего же эти «военные» не попросили занять всю левобережную часть страны тогда?» — задаётся вопросом Трофим М.

Поднятие флага НАТО
Поднятие флага НАТО
Ian Houlding

Часть людей считает, что на момент 2014 года никаких украинских военных, по сути, уже не было, армия была деморализована государственным переворотом в стране, что и стало причиной того, что российские военнослужащие не встретили никакого сопротивления на полуострове.

«Эти украинские военные в 2014 году практически отсутствовали. Неслучайно бандит Аваков вынужден был формировать добробаты из отморозков, в том числе уголовников и садистов. Если бы у российской власти было желание, то наша армия зачистила бы Украину от фашистов в том году за считаные дни. И укровояки в основном этому бы поспособствовали», — считает Дмитрий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Лукашенко может иметь в виду то, что заслуги России нет в возвращении Крыма в большую семью, просто украинские военные якобы сдали свою территорию.

Крым
Крым
Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Как-то неубедительно, господин Лукашенко. Мне кажется, что президенту Белоруссии просто захотелось принизить значение России в процессе возвращения Крыма, представив это таким образом, будто бы всё само собой случилось. Медвежья услуга», — поделился своим мнением Олег Л.

Нашлись и те, кто убежден, что Лукашенко не стоит копаться в прошлом и рассказывать о том, как, по его личному мнению, Крым вернулся в состав России, от него требуется одно простое действие — принятие того факта, что Крым — это часть Российской Федерации.

«Ситуация с Крымом для России неактуальна. Крым наш и уже не будет никогда натовским. Это свершившийся факт. На повестке дня федерализация Украины. Ошибка — считать, что на Украине остались только рогули. Ничего подобного! Как в Крыму была здравомыслящая элита, так и на «материковой» Украине она есть. Эта элита, ушедшая в подполье, прекрасно понимает, что Украина может сохраниться только в союзе или в единстве с Россией. Но такие вещи быстро не делаются. Дождёмся. Были времена, Киев под литовцами и поляками не одно столетие был заштатной провинцией. Возродился в Российской империи и возродится снова. Наступивший морок не навсегда», — пишет Valeriy S.

Вид сверху. Крым
Вид сверху. Крым
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Напомним, 1 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости о том, что Крым перешёл России в 2014 году без боя, поскольку служившие на полуострове украинские военные, опасаясь размещения войск НАТО, сами предложили российским коллегам взять регион под контроль.