Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Если руководство России хочет восстановления позиций страны на пространстве бывшего СССР или хотя бы сохранения того, что мы имеем сейчас, то США надо выдавливать и из Донбасса, и с Украины в целом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 2 декабря, комментируя высказывания заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

США — Украина (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

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Как сообщалось ранее, Нуланд заявила, что переговоры по Донбассу зашли в тупик, а США готовы сыграть «вспомогательную роль« в урегулировании ситуации.

« Переговоры по Донбассу не «зашли в тупик», а их туда при попустительстве Берлина и Парижа завёл Киев. Действовал он по наущению Вашингтона.

Понятно, что, поскольку США в достижении Минских договорённостей участия не принимали, они просто из соображений престижа действовали бы им в пику. Но в данном случае причина более серьёзная: американцы увидели, что растягивание кризиса, продолжение войны в Донбассе делает этот конфликт ещё одним эффективным инструментом давления на Россию. Если бы они хотели содействовать урегулированию, конфликт в Донбассе был бы уже урегулирован.