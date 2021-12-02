Кишинёв, , 13:47 — REGNUM Народный адвокат Наталья Молошаг написала заявление о своей отставке. Документ 2 декабря был опубликован на странице народного омбудсмена республики.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В заявлении говорится, что это решение принято из-за распространения в СМИ информации, которая может очернить Институт по защите прав человека Молдавии. Молошаг проработала на этом посту менее трёх месяцев.

Накануне Молошаг выступила на пресс-конференции в связи тем, что её обвинили в привлечении к работе Думитру Годорога, которого несколько лет назад осудили за сутенёрство. Она заявила, что не нарушала закон, но сказала, что рассмотрит вопрос об отставке.

Стоит отметить, что Молошаг ранее обвинила уволившихся сотрудников аппарата народного защитника в «мести». В ответ сотрудники ведомства опубликовали коллективное письмо о том, что могут предоставить доказательства, как игнорировали их жалобы на действия Годорога.

«Мы глубоко возмущены этими клеветническими заявлениями, враждебностью, с которой народный адвокат обращался и продолжает обращаться с большинством сотрудников учреждения, создавая атмосферу преследований, подозрений и недоверия», — говорится в заявлении.