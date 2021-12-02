Москва, 2 декабря, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Перед РЖД стоят масштабные задачи, сообщил 2 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

На заседании правительства России рассматривался финансовый план и проект инвестиционной программы на ближайшие три года ОАО «Российские железные дороги». Объём вложений в ближайшие три года должен превысить 3 трлн рублей, в том числе 1 трлн рублей — уже в 2022 году.

«Среди первоочередных — продолжение работ в рамках проекта Восточного коридора, который включает БАМ и Транссиб. Также в планах создание Северного широтного хода для развития транспортной инфраструктуры в Арктике, обновление железнодорожного сообщения Центрального транспортного узла и целого ряда других направлений», — заявил Мишустин.

По словам главы правительства, особое внимание будет уделено качеству подвижного состава в маршрутах дальнего следования и пригородных поездках, поскольку «пассажиры должны ездить в комфортных, современных вагонах со всеми удобствами, включая доступ к цифровым сервисам».

Также будет проводиться ремонт и обновление пассажирских путей, строительство мостов и других объектов, продолжат внедряться цифровые и ресурсосберегающие технологии.