Москва, 2 декабря, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Обороноспособность Сербии укрепляется во многом благодаря России, военное и военно-техническое сотрудничество двух стран расширяется. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 2 декабря на встрече с главой МВД Сербии Александром Вулиным в Москве.

Mil.ru Сергей Шойгу

Шойгу отметил, что Москва и Белград не прекращают военное сотрудничество, с каждым годом проводят всё больше военных учений. Программа военного сотрудничества расширяется, успешно идёт военно-техническое сотрудничество. Этапы намеченной много лет программы реализуются в срок.

По словам Шойгу, Минобороны России завершает дела, начатые, когда Вулин возглавлял сербское военное ведомство, и это «служит серьёзным фактором по укреплению обороноспособности Сербии». Российский министр выразил надежду, что так будет и впредь.

Двустороннее сотрудничество Москвы и Белграда носит многоплановый характер, оно динамично развивается не только в военной области, добавил Шойгу.

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