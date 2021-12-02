Минск, , 13:45 — REGNUM Новый этап строительства Союзного государства России и Белоруссии открывается после принятия и дальнейшей реализации 28 союзных интеграционных программ. Об этом 2 декабря заявил председатель Палаты представителей (нижней палаты) белорусского Национального собрания (парламента) Владимир Андрейченко на заседании сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, его слова приводит агентство БелТА.

Владимир Андрейченко Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Андрейченко, он уверен в том, что несмотря на сложные внешние условия при нарастании давления стран Запада парламентарии Союза двух стран будут делать все возможное для интеграции и поиска наиболее эффективных форм взаимодействия России и Белоруссии.

«Утверждение Высшим государственным советом декрета об основных направлениях реализации положений о создании Союзного государства на 2021−2023 годы, а также пакета союзных программ открыло, по сути, новый этап союзного строительства», — добавил спикер нижней палаты парламента республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что он намерен в конце декабря обсудить с президентом России Владимиром Путиным текущие события, а также планы на 2022 год.