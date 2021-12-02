Москва, , 13:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин 2 декабря проведёт совещание касательно безопасности горных работ на угледобывающих предприятиях Кемеровской области, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин

«Сегодня где-то ориентировочно на 14:00 (мск) запланировано совещание по ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Это важное совещание», — сказал Песков.

Он уточнил, что речь, в частности, пойдёт о разборе ситуации с аварией на шахте «Листвяжная».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в Кузнецком угольном бассейне в Кемеровской области произошел взрыв метана. Погибли 46 горняков и 5 спасателей. После взрыва на поверхность были выведены 239 шахтеров, 38 из которых попали в больницу.